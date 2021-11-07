|
Мишустин утвердил постановление о втором высшем образовании в сфере искусств
07 ноября 2021, 01:30 • 32 • Политика
С 2022 года в России можно будет бесплатно получить второе или последующее образование в области искусств. Порядок приема, а также перечень вузов и специальностей в субботу, 6 ноября, утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
Получить бесплатное образование можно будет по направлениям: режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств, а также художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором.
Как добавили в пресс-службе правительства, получить еще одно высшее образование можно будет в десяти ведущих профильных вузах, в том числе в Российском институте театрального искусства — ГИТИС, Театральном институте имени Щукина, Высшем театральном училище имени Щепкина, Школе-студии МХАТ.
«Отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе. Претендентам не придется сдавать ЕГЭ, однако их ждут творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. По итогам экзаменов соискатели, набравшие наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места в рамках установленных контрольных цифр приема на бюджетное обучение», — говорится в опубликованном сообщении.
Решение не скажется на абитуриентах, которые будут поступать в профильные вузы для получения первого высшего образования. Отбор будет производиться отдельно.
Как 18 августа «Известиям» сообщили представители вузов, которые в соответствии с новым законом планируют бесплатно принимать на второе высшее, в следующем году абитуриенты с высшим образованием могут занять до трети бюджетных мест по ряду творческих специальностей.
2 июля президент России Владимир Путин подписал законопроект, предусматривающий возможность получения второго высшего образования в сфере искусств на бесплатной основе. Изменения вносятся в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Согласно документу, теперь россияне, имеющие высшее образование, могут получить на конкурсной основе второе или последующее высшее образование за счет средств федерального бюджета.
Читайте также
Подпишитесь на нас
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 ноября 2021, 15:05
|
06 ноября 2021, 09:45
|
03 ноября 2021, 21:00
|
31 октября 2021, 00:15
|
02 ноября 2021, 22:15
|
03 ноября 2021, 09:55
|
31 октября 2021, 18:55