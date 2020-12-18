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Мишустин утвердил подпадающие под «регуляторную гильотину» 132 вида госконтроля

18 декабря 2020, 20:45  •  2 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень из 132 видов государственного контроля, которые подпадают под «регуляторную гильотину». Соответствующее распоряжение опубликовано 18 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемый перечень видов государственного контроля (надзора), в рамках которых обеспечиваются признание утратившими силу, не действующими на территории РФ и отмена нормативных правовых актов правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора)», — говорится в документе.
В конце ноября правительство России продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года.
В октябре в Минтруде решили отказаться от разработки законопроекта «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» в рамках «регуляторной гильотины».
Реформа контрольно-надзорной деятельности, или «регуляторная гильотина», — механизм, направленный на устранение и актуализацию избыточных и устаревших требований, которые влияют на деловой климат.
О его запуске объявил бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в начале 2019 года, а первые акты (около 5 тыс. требований времен СССР и РСФСР) были отменены в феврале 2020-го.

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