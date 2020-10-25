Мишустин утвердил перечень пунктов пропуска для въезда в РФ по электронной визе

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень из 29 пунктов пропуска для въезда в страну по электронной визе. Об этом сообщает в воскресенье, 25 октября, пресс-служба правительства.

«С начала 2021 года в России вводится единая электронная виза. Перечень погранпунктов, через которые можно будет пересекать границу по такой визе, своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в публикации.

Список состоит из 29 погранпунктов. Это, в частности, международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

Кроме того, среди морских пунктов пропуска фигурируют порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубино (Приморский край). Среди автомобильных — шесть погранпунктов в Калининградской области (Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки и Гроново), Морское, Советск, один в Псковской области (Убылинка) и один в Ленинградской области (Ивангород). Последний также числится в списке пешеходных пропускных пунктов.

Отмечается, что перечень будет дополняться новыми погранпунктами по мере их оснащения необходимым оборудованием.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощенном порядке въезда иностранцев по электронным визам через автомобильные и речные пункты пропуска Дальневосточного федерального округа (ДФО).

В правительстве отмечали, что данные изменения позволят привлечь иностранных туристов в регионы Дальнего Востока, что в свою очередь будет способствовать созданию и поддержанию там необходимой туристической и социальной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и доходов бюджетов всех уровней, а также укреплению экономики ДФО в целом.