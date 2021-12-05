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Мишустин усилил "Санитарный щит" России

05 декабря 2021, 13:15  •  13 • Политика
Премьер Михаил Мишустин усилит "Санитарный щит" России за счет новой системы для оперативного отслеживания инфекций.
В России принято решение о создании федеральной информационной системы, которая позволит оперативно отслеживать распространение опасных инфекций на территории страны. Соответствующее положение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Создаваемая система станет частью масштабного проекта "Санитарный щит". Он призван сохранить здоровье граждан, защитить людей от возможных эпидемий", - подчеркнула пресс-служба кабинета министров.
Речь идет о проведении различных санитарно-противоэпидемических мероприятия, информировании населения о новых угрозах, прогнозировании дальнейшего развития ситуации и так далее. Новая платформа будет связана с другими государственными системами, а отвечать за нее поручено Роспотребнадзору.
Как ранее заявил телеканалу "360" вирусолог Пётр Чумаков, пока нельзя говорить о том, что новая мутация коронавируса "омикрон" является наиболее смертоносной. Особенностью обнаруженного в Африке штамма является большое количество мутаций, он также быстро распространяется и интенсивно заражает людей.
"Там очень много больных СПИДом, и у таких больных заболевание протекает более тяжело, и вирус гораздо дольше задерживается в организме, начинает приспосабливаться к организму и накапливать мутации", - пояснил эксперт.
У специалистов пока нет данных о том, насколько хорошо действуют против африканского штамма сыворотки вакцинированных и переболевших. Однако Чумаков призывает ускорить темпы вакцинации населения России.

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