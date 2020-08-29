Мишустин учредил премию имени Петра Великого за вклад в развитие страны

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым учредил премию имени Петра Великого в 3 млн рублей, которые будут выдавать за социально-экономическое развитие страны и укрепление ее авторитета. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на интернет-портале правовой информации в пятницу, 28 августа.

«В связи с празднованием 350-летия со дня рождения Петра Великого правительство РФ постановляет учредить премию правительства РФ имени Петра Великого», — говорится в документе.

Начиная с 2022 года, раз в пять лет будут присуждаться три премии имени Петра Великого. Финансовое обеспечение премии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на финансовый год Минкультуры России.

Премии будут присуждаться россиянам, лицам без гражданства, а также иностранцам по трем направлениям: социально-экономическое развитие России — за вклад в развитие различных отраслей экономики, в том числе промышленности и транспорта, а также за заслуги в области науки, образования и государственного управления; укрепление правового государства — за заслуги в укреплении конституционного правопорядка в России, в обеспечении защиты прав и свобод человека, а также в области обеспечения обороны и безопасности государства; за укрепление международного авторитета России — за заслуги в развитии внешней политики, международных отношений, а также в укреплении позиций государства на международной арене.

В сентябре 2019 года Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение международной премии имени Менделеева за выдающиеся достижения в области химии, физики, математики и биологии в рамках Международного года Периодической таблицы химических элементов.

Исполнительный совет ЮНЕСКО учредил эту премию в конце октября. Премию предполагается вручать ежегодно в течение шести лет одному-двум ученым за их выдающийся вклад в области химии, физики, математики, биологии. Фонд премии будет составлять $500 тыс. на каждый год и будет распределяться поровну между номинантами. Церемония вручения будет проходить попеременно в штаб-квартире ЮНЕСКО и в России.