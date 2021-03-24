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Мишустин спас русские деньги из ловушки Набиуллиной: "Это безопасно…"
24 марта 2021, 12:50 • 204 • Политика
Михаил Мишустин спас русские деньги из ловушки Эльвиры Набиуллиной. Ещё несколько лет назад наша страна хранила в облигациях США колоссальную сумму, превышающую $100 миллиардов. Глава ЦБ при этом уверяла: "Это совершенно безопасно". Ситуация изменилась уже через несколько месяцев после прихода нового премьер-министра.
Обозреватель Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры" заметил, что Россия начинает понемногу отходить от либерального монетаризма. Тем не менее адепты этого сомнительного курса всё ещё с нами и они по-прежнему борются за место под солнцем.
Одной из их крупнейших представителей, безусловно, является глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ведущий "Первого русского" рассказал о том, как эта сторонница трансграничного капитала едва не "подарила" Западу чуть ли не половину российского бюджета.
Он напомнил, что ещё несколько лет назад наша страна хранила в облигациях США колоссальную сумму, превышающую $100 миллиардов: "Все мы помним то печальное время".
Руководитель ЦБ при этом уверяла: "Это совершенно безопасно". Более того, она обещала неплохую доходность в виде всего пары процентов.
Эта позиция Набиуллиной, однако, вызвала недоумение у Комарова. Он обратил внимание, что её слова попросту противоречат здравому смыслу и фактам:
Но спасти средства Россия всё же смогла. Ситуацию переломил премьер-министр Михаил Мишустин. Через два месяца после его вступления в должность вложения РФ в госдолг Соединённых Штатов упали до минимума и составили всего $3,85 миллиарда.
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