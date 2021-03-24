Мишустин спас русские деньги из ловушки Набиуллиной: "Это безопасно…"

Михаил Мишустин спас русские деньги из ловушки Эльвиры Набиуллиной. Ещё несколько лет назад наша страна хранила в облигациях США колоссальную сумму, превышающую $100 миллиардов. Глава ЦБ при этом уверяла: "Это совершенно безопасно". Ситуация изменилась уже через несколько месяцев после прихода нового премьер-министра.

Обозреватель Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры" заметил, что Россия начинает понемногу отходить от либерального монетаризма. Тем не менее адепты этого сомнительного курса всё ещё с нами и они по-прежнему борются за место под солнцем.

Одной из их крупнейших представителей, безусловно, является глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ведущий "Первого русского" рассказал о том, как эта сторонница трансграничного капитала едва не "подарила" Западу чуть ли не половину российского бюджета.

Он напомнил, что ещё несколько лет назад наша страна хранила в облигациях США колоссальную сумму, превышающую $100 миллиардов: "Все мы помним то печальное время".

Руководитель ЦБ при этом уверяла: "Это совершенно безопасно". Более того, она обещала неплохую доходность в виде всего пары процентов.

Эта позиция Набиуллиной, однако, вызвала недоумение у Комарова. Он обратил внимание, что её слова попросту противоречат здравому смыслу и фактам:

Назвать вложения в облигации США "безопасными" просто язык не поворачивается. Ведь понятно, что американцы с лёгкостью могут заморозить эти деньги, как они уже это делали с Ираном.

Но спасти средства Россия всё же смогла. Ситуацию переломил премьер-министр Михаил Мишустин. Через два месяца после его вступления в должность вложения РФ в госдолг Соединённых Штатов упали до минимума и составили всего $3,85 миллиарда.