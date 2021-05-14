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Мишустин сорвал маски. Делягин предупредил премьера: "Это может стоить не только кресла - всего"

14 мая 2021, 20:05  •  257 • Политика
Михаил Мишустин фактически сорвал маски с лиц и структур, которые выводят капитал из России, заметил Михаил Делягин. Он предупредил премьер-министра: "Это может стоить не только кресла - всего".
Главным политическим событием уходящей деловой недели стал отчёт правительства в российском парламенте, обратил внимание экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Премьер-министр Михаил Мишустин сделал ряд важных заявлений. Касаясь темы социальной поддержки, он отметил, что на эти цели было выделено 2,5 триллиона рублей.
Отдельной темой стало введение прогрессивного налога на вывод капитала через дивиденды. Высказывания главы кабмина на эту тему оценил гость программы — экономист Михаил Делягин.
Он заметил, что председатель правительства назвал конкретные отрасли, в которых вывоз средств из России уже едва ли не стал новой нормой. То есть в своей речи он не говорил о неких "неизвестных злыднях", а фактически срывал маски.
Он так сказал: ребята, вот - вы, вы, вы и вы. И в каждой отрасли, которую он назвал, все знают - кто вкладывает внутри страны, а кто вывозит наружу, - отметил эксперт.
Однако после такого выступления премьер может оказаться под ударом уязвлённых им. Делягин припомнил показательную цитату Макиавелли: "Несмертельный удар смертелен для того, кто его наносит".
Это ему [Мишустину] может стоить всего, и в хорошем случае - только кресла, - резюмировал собеседник "Первого русского".

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