Мишустин собирает команду: кто войдёт в новое правительство и кого туда не возьмут • 283 • Аналитика

Главная новость недели – отставка правительства Дмитрия Медведева. И сейчас Россия гадает, кто займет министерские посты в новом кабинете Михаила Мишустина, а кому портфели больше не светят.



По данным источников отдельных российских СМИ, целый ряд известных государственных деятелей, работавших с Медведевым, в новый состав кабинета министров не войдет. Так, поста с огромной долей вероятности лишится руководитель аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко – однокурсник и товарищ Дмитрия Медведева.







Очень большие претензии у Госдумы к экономическому и социальному блоку медведевского кабмина. Так, в новое правительство могут не войти вице-премьер по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец, министр труда Максим Топилин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр высшего образования и науки Михаил Котюков, министр экономического развития Максим Орешкин.



Вероятно, что покинет свой пост и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. К последнему есть претензии и у Кремля: говорят, что руководство страны недовольно темпами цифровизации. Сам Михаил Мишустин в свое время очень успешно "цифровизировал" налоговую службу и всю ее деятельность и ему есть, с чем сравнивать. Поэтому новый премьер возьмет цифровизацию под личный контроль.



Среди возможных кандидатов на должность министра цифрового развития называют фамилии председателя комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина и вице-президента по цифровым платформам компании «Ростелеком» Максута Шадаева, но не исключено, что на должность придет и кто-либо из соратников Мишустина по налоговой службе.



Много вопросов вызывает и министерское будущее Владимира Мединского – министра культуры РФ, который был одной из самых медийных персон в правительстве Дмитрия Медведева.



Что интересно, многие источники сообщают о том, что при всех вопросах к социальному блоку, курировавшая его вице-премьер Татьяна Голикова с большой долей вероятности в правительстве останется и, более того, будет по-прежнему заниматься социальными вопросами. На пост министра экономического развития прочат помощника президента по экономике Андрея Белоусова. Они с Максимом Орешкиным могут совершить рокировку: последнего видят, после отставки из правительства, на должности как раз помощника президента по экономическим вопросам.



Министр финансов Антон Силуанов с огромной долей вероятности свой пост сохранит, хотя и не пользуется большой симпатией в российском обществе. Но Мишустин с ним работал вплотную в бытность свою руководителем Федеральной налоговой службы и особых претензий к Силуанову не имеет. Сохранят свои должности Дмитрий Козак – министр регионального развития и Александр Новак – министр энергетики. Последним в Кремле довольны: «Сила Сибири», «Турецкий поток», «Северный поток-2» - вполне ощутимые достижения, чтобы оставить Новака во главе Минэнерго.



Оставят в составе правительства и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, причем дело – не только в фигуре его отца секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, но и в том, что министр действительно работает эффективно, а сельское хозяйство в последние годы развивается, как считают в президентской администрации, весьма успешно.



В Госдуме попросили оставить в составе правительства и вице-премьера Алексея Гордеева – бывшего главу администрации Воронежской области, который в правительстве Медведева с 2018 года курировал вопросы сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии.



Практически нет сомнений, что свои посты сохранят министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Лавров и Шойгу – фигуры знаковые, едва ли не единственные в правительстве Медведева, пользующиеся поддержкой значительной части населения страны.



В любом случае, перед новой командой премьера Михаила Мишустина будут стоять очень важные задачи – добиться реальных показателей экономического роста и снизить градус недовольства в обществе непопулярными решениями предыдущего кабинета министров в социальной сфере. Справятся ли с этим новые или «новые старые» назначенцы, пока вопрос. Главная новость недели – отставка правительства Дмитрия Медведева. И сейчас Россия гадает, кто займет министерские посты в новом кабинете Михаила Мишустина, а кому портфели больше не светят.По данным источников отдельных российских СМИ, целый ряд известных государственных деятелей, работавших с Медведевым, в новый состав кабинета министров не войдет. Так, поста с огромной долей вероятности лишится руководитель аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко – однокурсник и товарищ Дмитрия Медведева.Очень большие претензии у Госдумы к экономическому и социальному блоку медведевского кабмина. Так, в новое правительство могут не войти вице-премьер по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец, министр труда Максим Топилин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр высшего образования и науки Михаил Котюков, министр экономического развития Максим Орешкин.Вероятно, что покинет свой пост и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. К последнему есть претензии и у Кремля: говорят, что руководство страны недовольно темпами цифровизации. Сам Михаил Мишустин в свое время очень успешно "цифровизировал" налоговую службу и всю ее деятельность и ему есть, с чем сравнивать. Поэтому новый премьер возьмет цифровизацию под личный контроль.Среди возможных кандидатов на должность министра цифрового развития называют фамилии председателя комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина и вице-президента по цифровым платформам компании «Ростелеком» Максута Шадаева, но не исключено, что на должность придет и кто-либо из соратников Мишустина по налоговой службе.Много вопросов вызывает и министерское будущее Владимира Мединского – министра культуры РФ, который был одной из самых медийных персон в правительстве Дмитрия Медведева.Что интересно, многие источники сообщают о том, что при всех вопросах к социальному блоку, курировавшая его вице-премьер Татьяна Голикова с большой долей вероятности в правительстве останется и, более того, будет по-прежнему заниматься социальными вопросами. На пост министра экономического развития прочат помощника президента по экономике Андрея Белоусова. Они с Максимом Орешкиным могут совершить рокировку: последнего видят, после отставки из правительства, на должности как раз помощника президента по экономическим вопросам.Министр финансов Антон Силуанов с огромной долей вероятности свой пост сохранит, хотя и не пользуется большой симпатией в российском обществе. Но Мишустин с ним работал вплотную в бытность свою руководителем Федеральной налоговой службы и особых претензий к Силуанову не имеет. Сохранят свои должности Дмитрий Козак – министр регионального развития и Александр Новак – министр энергетики. Последним в Кремле довольны: «Сила Сибири», «Турецкий поток», «Северный поток-2» - вполне ощутимые достижения, чтобы оставить Новака во главе Минэнерго.Оставят в составе правительства и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, причем дело – не только в фигуре его отца секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, но и в том, что министр действительно работает эффективно, а сельское хозяйство в последние годы развивается, как считают в президентской администрации, весьма успешно.В Госдуме попросили оставить в составе правительства и вице-премьера Алексея Гордеева – бывшего главу администрации Воронежской области, который в правительстве Медведева с 2018 года курировал вопросы сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии.Практически нет сомнений, что свои посты сохранят министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Лавров и Шойгу – фигуры знаковые, едва ли не единственные в правительстве Медведева, пользующиеся поддержкой значительной части населения страны.В любом случае, перед новой командой премьера Михаила Мишустина будут стоять очень важные задачи – добиться реальных показателей экономического роста и снизить градус недовольства в обществе непопулярными решениями предыдущего кабинета министров в социальной сфере. Справятся ли с этим новые или «новые старые» назначенцы, пока вопрос. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





283 Источник Похожие новости Опасные учения НАТО: немецкие политики выступили против планов США Гражданская авиация России: проблемы и успехи в 2019 году "Не деревянная – живая". Почему глава Эстонии "взгрустнула" по России Берцы в Ла-Манше, или Кто нас остановит? Госсоветский союз Американский хайтек проиграл "великую страну" российскому оружию Новости партнеров