Мишустин снял с должности замглавы Минцифры. Премьер объяснил причину отставки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин снял с должности замглавы Минцифры Владимира Белановского. Руководитель кабмина объяснил причину отставки чиновника.

Соответствующее распоряжение за подписью Мишустина опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации. Как следует из документа, Белановский сам решил сложить с себя полномочия.

Освободить Белановского Владимира Валерьевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по его просьбе, - говорится в распоряжении.

Белановский окончил Орловское высшее военное командное училище, Военную академию связи имени Будённого и Северо-Западную академию государственной службы. С 1994 по 2020 год работал в Федеральной службе охраны РФ, а 29 декабря прошлого года был назначен заместителем министра цифрового развития.

Отметим, что ранее во вторник ряд Telegram-каналов сообщили об отставке министра спорта России Олега Матыцина и его заместителей, которые якобы написали заявление об увольнении по собственному желанию в связи с недавними задержаниями спортивных чиновников. Однако в Минспорте опровергли эти слухи. Позже информацию об отставке Матыцина опровергла и пресс-секретарь премьера Михаила Мишустина.