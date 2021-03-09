Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
Главная / Политика

Мишустин снял с должности замглавы Минцифры. Премьер объяснил причину отставки

09 марта 2021, 21:45  •  180 • Политика
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин снял с должности замглавы Минцифры Владимира Белановского. Руководитель кабмина объяснил причину отставки чиновника.
Соответствующее распоряжение за подписью Мишустина опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации. Как следует из документа, Белановский сам решил сложить с себя полномочия.
Освободить Белановского Владимира Валерьевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по его просьбе, - говорится в распоряжении.
Белановский окончил Орловское высшее военное командное училище, Военную академию связи имени Будённого и Северо-Западную академию государственной службы. С 1994 по 2020 год работал в Федеральной службе охраны РФ, а 29 декабря прошлого года был назначен заместителем министра цифрового развития.
Отметим, что ранее во вторник ряд Telegram-каналов сообщили об отставке министра спорта России Олега Матыцина и его заместителей, которые якобы написали заявление об увольнении по собственному желанию в связи с недавними задержаниями спортивных чиновников. Однако в Минспорте опровергли эти слухи. Позже информацию об отставке Матыцина опровергла и пресс-секретарь премьера Михаила Мишустина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



180
Источник
Похожие новости
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться будут гробы и инвалиды
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Там все ждут"
09 марта 2021, 00:40
Жительницы Крыма подверглись травле на встрече ОБСЕ. Конфликт спровоцировал представитель Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с ру...
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться ...
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Т...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 марта 2021, 09:35
Академию президента России захватил Запад
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
03 марта 2021, 17:15
Лютуют? Пусть крестятся: американцы получили русский ответ от полковника ФСБ
06 марта 2021, 00:15
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
06 марта 2021, 04:50
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
07 марта 2021, 04:40
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
06 марта 2021, 04:50
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за украинских нацистов, — NYT
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.