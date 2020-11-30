Мишустин сформировал рабочую группу по реформе институтов развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает пресс-служба правительства.

Руководителем группы назначен заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В ее состав также вошли заместители руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко и Ольга Чепурина, замминистра финансов Алексей Моисеев и замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко, глава Росимущества Вадим Яковенко и руководитель аналитического центра при правительстве Константин Калинин.

«Председатель правительства также поручил федеральным министерствам и «ВЭБ.РФ» представить планы-графики проведения реформы. Дмитрию Григоренко в свою очередь поручено до 25 декабря 2020 года обеспечить их утверждение», — говорится в документе.

На прошлой неделе стало известно, что в правительстве России решили упразднить восемь структур в рамках реформы институтов развития.

«Это позволит сделать институты развития более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента», — приводит «РИА Новости» слова Мишустина, прозвучавшие 23 ноября на совещании с вице-премьерами.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов добавил, что оптимизация институтов развития поможет модернизировать систему управления институтами и более эффективно расходовать бюджетные средства, пишет «Газета.ру».