Мишустин сделал выговор министру и рассказал всё о путинских выплатах. Прямая речь

Одёрнуть пришлось главу Минэкономразвития Максима Решетникова – выговор премьер сделал за банки, которые отказывают предпринимателям в кредитах. Хотя сейчас это их прямая обязанность – то немногое, что можно сделать, чтобы бизнес остался на плаву. Однако кредитные учреждения тормозят процесс, в том числе выискивая ответ на вопрос, действительно компания убыточна или нет.

"Что значит убыточные или нет?! Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, по которым банки должны выдавать!" – резко сказал Мишустин.

После премьер потребовал от министра наладить ежедневный мониторинг исполнения поручения главы государства. "Чтобы у нас была картина, когда банки выйдут на соответствующий уровень", – добавил Мишустин.

Но началась работа правительства России со вступительного слова Михаила Мишустина, где он обозначил все оперативные задачи, которые сейчас должны решаться сразу же. Приводим прямую речь.

"Вчера президент предложил новые меры поддержки граждан, бизнеса, регионов нашей страны и в целом экономики в условиях борьбы с коронавирусом. А сегодня мы рассмотрим, соответственно, план дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции".

Выплаты на зарплаты сотрудникам

Уже принятые меры были сориентированы на социальную помощь гражданам и поддержку малого и среднего бизнеса, которому были предоставлены различные налоговые отсрочки, напомнил Мишустин.

"Снижен размер страховых взносов с 30 до 15% для предприятий малых и средних компаний, которые выплачивают зарплату не менее одного МРОТ. Приняты решения, снимающие дополнительные расходы, связанные с административными процедурами. Это неприменение штрафов, мораторий на проверки, упрощение различных процедур и многое другое. Меры, которые вчера озвучил президент, – это дополнительная прямая финансовая помощь гражданам, малому и среднему бизнесу в наиболее пострадавших отраслях экономики. Их цель – поддержка занятости и доходов как работающих, так и тех, кто временно остался без работы. Для этого правительство в том числе расширит перечень таких отраслей и включит в этот список торговлю непродовольственными товарами.

Начиная с мая организациям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям из перечня пострадавших отраслей будут выделяться соответствующие выплаты. Главное, что компании, которые получат эти выплаты, берут на себя обязательства максимально сохранить рабочие места на уровне не менее 90% численности на 1 апреля. Соответственно, размер такой выплаты будет рассчитываться с учётом общей численности работников организации по состоянию на начало апреля. И исходя из суммы 12 130 рублей в месяц на каждого сотрудника. Причём компании смогут использовать эти средства как на решение первоочередных задач, так и на возможную выплату заработной платы.

Направить в налоговую службу заявку на эти выплаты можно будет через сервис "Личный кабинет налогоплательщика юридического лица и индивидуального предпринимателя" или почтовым отправлением уже в ближайшее время, с 1 мая. Первые выплаты бизнес должен получить уже с 18 мая, как поручил это сделать президент. Поэтому прошу Федеральную налоговую службу полностью отработать алгоритм подачи заявления и максимально быстро довести до бизнеса необходимую информацию. Всего этой программой будет охвачено более полумиллиона представителей малого и среднего бизнеса, в котором трудится более трёх миллионов сотрудников.

Кредиты. Как взять, чтобы не обанкротиться

"Также сейчас мы готовим расширение программы беспроцентных кредитов на выплату зарплаты всем предприятиям наиболее пострадавших отраслей. 75% таких кредитов будут обеспечены гарантиями ВЭБ.РФ, о чём как раз говорил президент. На сегодняшний момент в программе уже участвуют пять банков и ещё 25 войдут в ближайшее время. На рассмотрении в банках заявки более чем на 3,5 миллиарда рублей. Но этого мало. Программа рассчитана на 150 миллиардов рублей. И я ещё раз прошу банки, руководителей финансовых организаций обратить внимание на эту меру и как можно быстрее включиться в эту программу.

Ещё одно решение – это поддержка системообразующих предприятий. Им необходимо предоставить льготные кредиты для пополнения оборотных средств. Реальная ставка по ним должна быть ниже рыночной на величину ключевой ставки Банка России. В дополнение к этому половину займа будут обеспечивать гарантии федерального бюджета. И, конечно, такую поддержку от государства можно будет получить при условии максимального сохранения занятости.

Фото: Russian Government/Globallookpress.

Мы исполнили поручения президента, которые он давал ранее, внесли в Государственную думу ряд поправок в Налоговый кодекс, которые касаются расчёта налога на прибыль. Они, в частности, предполагают увеличение с 15 до 25 миллионов рублей суммы выручки, до достижения которой этот налог можно будет выплачивать раз в квартал, а не раз в месяц. И возможность рассчитывать налог, исходя из текущей прибыли, а не прибыли за предыдущий квартал. Бизнес может учитывать реальное положение дел, а не то, что было в прошлом году".

Оперативные поправки

"В числе поправок, которые мы направили в Государственную думу, – освобождение от налога на доходы физических лиц тех компенсационных выплат, которые получат врачи, противостоящие сейчас в стационарах или на скорой помощи распространению коронавирусной инфекции. Тех, кто сейчас спасает жизни людей или помогает им сохранить здоровье. Как поручил это сделать президент.

Мы предусмотрели ряд решений для поддержки регионов. Среди них – выделение им дополнительных средств, которые помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и поддержать экономику. Прошу министерство финансов ускорить подготовку соответствующих актов, чтобы эти средства как можно быстрее поступили в регионы.

Мы также уже внесли в Государственную думу поправки в бюджетный кодекс, которые позволят дать регионам больше манёвра в поиске ресурсов для развития местной экономики и повышения уровня жизни людей. В частности, с начала следующего года будут сняты ограничения на так называемые горизонтальные бюджетные кредиты. То есть на возможность кредитования одним регионом другого. Теперь они смогут занять средства на срок до трёх лет. Также будут сняты ограничения на выпуск долговых ценных бумаг регионами и муниципалитетами, которые не имеют необходимого кредитного рейтинга. Об этом многие главы регионов просили правительство.

Следующим этапом будет разработка и принятие мер по отдельным секторам экономики. Президент уже поручил выделить средства на поддержку авиаперевозок. Прошу также отраслевые министерства подготовить предложения по сфере строительства, гражданской авиационной и лёгкой промышленности. Правительство продолжит работу над выработкой дополнительных мер поддержки.

И сегодня мы также обсудим меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в рамках мероприятий, которые направлены на улучшение их социально-экономического положения, в соответствии с указом президента. В том числе речь идёт о лекарственном обеспечении и медицинском обслуживании ветеранов, включая проведение диспансеризаций, медицинских осмотров, а если требуется, то и сложных высокотехнологических операций. И, разумеется, это всё должно быть обеспечено для ветеранов бесплатно. В прошлом году 3,5 тысячи участников войны были обеспечены курортным лечением. К сожалению, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции эта программа пока приостановлена. И, конечно, её необходимо будет восстановить, когда ограничения, связанные с коронавирусом, будут сняты.

Я просил бы Антона Германовича Силуанова проработать возможность дополнительного финансирования для обеспечения санаторно-курортного лечения ветеранов и бесплатного проезда для них. Особенно важно в нынешней ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, уделять ветеранам самое пристальное внимание, позаботиться о том, чтобы они были обеспечены продуктами, лекарствами и всем необходимым.

Я попросил министерство труда совместно с главами субъектов Российской Федерации и общественными организациями подготовить такие предложения. Сегодня мы также обсудим выделение регионам свыше 45 миллиардов рублей в качестве субсидий для стимулирующих выплат медикам и другим работникам, которые участвуют в лечении пациентов с коронавирусом, о чём говорил президент. И также мы рассмотрим вопрос о выделении более трёх миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам, которые оказывают скорую помощь, и тем, кто работает в больницах, подведомственных силовым правоохранительным органам, медицинских организациях ЗАТО.

Ещё почти 640 миллионов рублей мы сегодня выделим на оснащение перепрофилированных мест для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. Федеральное медико-биологическое агентство должно оперативно направить субсидии медицинским организациям в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях, на базе которых будут дополнительно создаваться инфекционные койки для лечения больных. Планируется развернуть более 630 таких мест ".