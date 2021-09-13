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Мишустин сделал свой выбор: Премьер проголосует на выборах в Госдуму современным способом
13 сентября 2021, 19:20 • 87 • Политика
Мишустин проголосует на выборах в Госдуму современным способом. Премьер отдаст свой голос при помощи электронного голосования.
Премьер-министр Михаил Мишустин принял решение проголосовать на выборах в Госдуму через интернет. В этом году такой способ отдать свой голос за кандидатов стал доступен гражданам России.
Голосование посредством интернета стало особенно актуально в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Чтобы воспользоваться возможностью проголосовать удалённо, необходимо заранее подать соответствующую заявку.
- пишет Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Напомним, что выборы состоятся уже на этой неделе - с 17 по 19 сентября.
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