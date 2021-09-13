Мишустин сделал свой выбор: Премьер проголосует на выборах в Госдуму современным способом

Мишустин проголосует на выборах в Госдуму современным способом. Премьер отдаст свой голос при помощи электронного голосования.

Премьер-министр Михаил Мишустин принял решение проголосовать на выборах в Госдуму через интернет. В этом году такой способ отдать свой голос за кандидатов стал доступен гражданам России.

Голосование посредством интернета стало особенно актуально в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Чтобы воспользоваться возможностью проголосовать удалённо, необходимо заранее подать соответствующую заявку.

Мишустин решил отдать свой голос на выборах в Госдуму современным способом, выбрал электронное голосование,

- пишет Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Напомним, что выборы состоятся уже на этой неделе - с 17 по 19 сентября.