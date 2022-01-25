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Мишустин рассказал об "омикроне": "Не рассчитывайте на лёгкость"

25 января 2022, 16:55  •  141 • Политика
Штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстро, поэтому при первых признаках недомогания нужно идти к врачу, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Специалисты единогласно приходят к мнению, что "омикрон" переносится легче, чем "дельта". Однако пренебрежительно к нему относиться не стоит.
Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в лёгкой форме. Это не всегда так, у болезни всё равно есть последствия,
- сказал Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Своевременная вакцинация и обращение к врачам позволят быстрее справиться с болезнью, добавил глава кабмина. Люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями до сих пор уязвимы перед инфекцией, объяснил Мишустин. Премьер-министр призвал граждан по-прежнему соблюдать антиковидные меры и со всей ответственностью относиться к здоровью.

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