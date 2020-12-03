Мишустин рассказал о выполнении правительством всех социальных обязательств

Социальные обязательства государства в январе–сентябре выполнены в полном объеме. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 3 декабря на заседании кабмина.

«Запланированные на эти три квартала социальные обязательства были выполнены в полном объеме, а финансирование национальных проектов даже выросло», — сказал Мишустин.

Он отметил, что финансовые системы многих стран мира, в том числе России, оказались под негативным воздействием пандемии. Распространение коронавирусной инфекции, по его словам, привело к снижению деловой активности.

Мишустин добавил, что правительство выделит 10 млрд рублей 25 регионам на обеспечение сбалансированности бюджетов. Таким образом общий объем дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации составит 300 млрд рублей.

Глава Минфина России Антон Силуанов 1 декабря поручил профинансировать социальные обязательства регионов.

В конце октября президент РФ Владимир Путин заявил, что России «не к кому идти с протянутой рукой» в случае, если бюджет не сможет выполнить социальные обязательства.

1 октября Мишустин подчеркнул, что в текущих непростых условиях приоритетом остается исполнение социальных обязательств и каждый рубль должен идти на улучшение жизни людей.