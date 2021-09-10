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Мишустин рассказал о выгоде для граждан РФ и Белоруссии от интеграции

10 сентября 2021, 16:10  •  109 • Политика
Граждане России и Белоруссии должны получить выгоду от интеграционных процессов двух стран. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Совета министров Союзного государства.
«Мы искренне заинтересованы в том, чтобы вывести наше сотрудничество на новый уровень и дать новый импульс интеграционным процессам в Союзном государстве», — сказал он.
Глава российского правительства рассказал, что в рамках интеграции будут согласованы единые подходы по гармонизации законодательств в аспекте трудовых отношений и охраны труда, а также занятости, социального страхования, обеспечения пенсией и поддержки семей с детьми.
«Положительный момент интеграции должны почувствовать граждане России и Белоруссии. В первую очередь мы должны решать вопросы, которые волнуют их, прежде всего. Нужно, чтобы у людей была возможность работать на территории Союзного государства, получать доход, пенсии, пользоваться социальной поддержкой — и всё это на равных условиях», — добавил Мишустин.
Накануне в Кремле состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Разговор лидеров продолжался 3,5 часа. В ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи Путин сообщил, что договор об объединении рынка газа РФ и Белоруссии будет подписан до 1 декабря 2023 года.
По его словам, в результате длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике.
Лукашенко со своей стороны назвал переговоры предельно честными и конструктивными. Он не исключил возможного возвращения к вопросу единой валюты двух стран.
Также в ходе встречи стороны смогли согласовать все 28 программ по Союзному государству.
Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений.
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