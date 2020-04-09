Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журнал...
Главная / Политика

Мишустин рассказал о последствиях пандемии для российского бюджета

09 апреля 2020, 05:35  •  33 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия недополучит большой объем доходов в 2020 году из-за ситуации в связи с распространением коронавируса, что станет серьезным ударом для бюджета страны. Об этом он рассказал на совещании с фракцией ЛДПР в Госдуме.
Также глава правительства отметил, что на данный момент серьезно пострадали нефтегазовые доходы России в связи с ситуацией на рынке нефти и обвалом стоимости на топливо. Ненефтегазовые отрасли тоже понесут убытки из-за COVID-19, заметил он.
Премьер рассказал, что в сложившейся ситуации принятых мер по поддержке бизнеса может оказаться недостаточно и даже принятый список мер по поддержке бизнеса может быть изменен. Он пояснил, что данное направление отслеживается в ежедневном режиме.
Кроме того, Мишустин отметил, что правительство собирает предложения о новых мерах, в том числе от партий.
«Нам нужно всё объективно спланировать, чтобы и решить задачу обеспечения всех бюджетов — региональных, местных и федерального, — и помочь бизнесу», — заключил премьер.
Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, провел совещание в формате видеоконференции с главами субъектов страны по вопросам противодействия распространению коронавируса. В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
По состоянию на 8 апреля в Москве коронавирус подтвердился у 5841 человека. 270 пациентов вылечились, 31 человек скончался. Всего в России диагностировано 8672 случая заболевания, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
08 апреля 2020, 21:35
Китайцы уже обнаружили признаки хранения биооружия американцами. COVID-19 разоблачили?
08 апреля 2020, 21:35
Путин на требование бизнесменов ответил жёстким условием
08 апреля 2020, 21:35
Трамп остался без главного конкурента на предстоящих выборах
08 апреля 2020, 23:35
Британцы испытали новый политический "яд" сначала на России, а теперь применили на Китае - Глазьев
08 апреля 2020, 23:35
Британский вброс - американский след: Сергей Глазьев разоблачил COVID-19
08 апреля 2020, 23:35
Поймите - "на вас дует ветерок из могилы": Гаспарян обратился к самым уставшим в России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 апреля 2020, 14:35
Экс-депутат Рады предсказал Украине трагические последствия санкций против Минска
07 апреля 2020, 07:35
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации
05 апреля 2020, 13:30
«Муж от счастья прыгает»: принявшему христианство египтянину дали статус беженца в России
06 апреля 2020, 04:35
Предали своих граждан ради спасения мигрантов
05 апреля 2020, 09:35
США ограбили "уважаемого партнера": это может стоить тысячи жизней
03 апреля 2020, 08:35
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
07 апреля 2020, 03:35
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о трагедии США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.