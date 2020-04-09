Мишустин рассказал о последствиях пандемии для российского бюджета

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия недополучит большой объем доходов в 2020 году из-за ситуации в связи с распространением коронавируса, что станет серьезным ударом для бюджета страны. Об этом он рассказал на совещании с фракцией ЛДПР в Госдуме.

Также глава правительства отметил, что на данный момент серьезно пострадали нефтегазовые доходы России в связи с ситуацией на рынке нефти и обвалом стоимости на топливо. Ненефтегазовые отрасли тоже понесут убытки из-за COVID-19, заметил он.

Премьер рассказал, что в сложившейся ситуации принятых мер по поддержке бизнеса может оказаться недостаточно и даже принятый список мер по поддержке бизнеса может быть изменен. Он пояснил, что данное направление отслеживается в ежедневном режиме.

Кроме того, Мишустин отметил, что правительство собирает предложения о новых мерах, в том числе от партий.

«Нам нужно всё объективно спланировать, чтобы и решить задачу обеспечения всех бюджетов — региональных, местных и федерального, — и помочь бизнесу», — заключил премьер.

Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, провел совещание в формате видеоконференции с главами субъектов страны по вопросам противодействия распространению коронавируса. В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 8 апреля в Москве коронавирус подтвердился у 5841 человека. 270 пациентов вылечились, 31 человек скончался. Всего в России диагностировано 8672 случая заболевания, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

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