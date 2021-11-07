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Мишустин рассказал о подготовке документов по интеграции с Белоруссией

07 ноября 2021, 09:05  •  17 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал работу по согласованию документов об интеграции с Белоруссией непростой, но способствующей взаимоприемлемым решениям. Об этом глава правительства сообщил в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства (ВГС), прошедшего 4 ноября в режиме видеоконцеренции.
«Все документы, которые вынесены на рассмотрение, мы с (премьер-министром Белоруссии. — Ред.) Романом Александровичем Головченко подробно обсудили в сентябре в Минске на заседании Совета министров. Предшествующая работа по их согласованию была действительно непростой. (...) В результате найдены компромиссные взаимоприемлемые решения по всем основным направлениям», — цитирует Мишустина пресс-служба Кремля.
Он добавил, что заседание ВГС — важный этап в развитии отношений двух стран. Утверждение основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28-и союзных программ создаст условия для полноценной экономической интеграции.
«Союзные программы охватывают макроэкономическую, промышленную, аграрную политику, общие правила конкуренции, единый транспортный рынок, интеграцию систем прослеживаемости и маркировки товаров, ветеринарного и фитосанитарного контроля. Что касается энергетики, начинаем поэтапно формировать объединенные рынки нефти, газа и электроэнергии», — сообщил премьер-министр.
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства прошло 4 ноября в режиме видеоконференции. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению Путина, стал серьезным шагом вперед.
Также в ходе мероприятия были приняты концепция миграционной политики России и Белоруссии и решения по обновленной военной доктрине. Эти документы входят в основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.
Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.
Со своей стороны Путин подчеркнул особое значение стабильности на границе двух стран. Он отметил, что Москва продолжит оказывать помощь братскому народу соседней республики.
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