Мишустин рассказал о планах на посту премьера

Кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин назвал своим приоритетом на посту реформу управления и внедрение современных технологий. Об этом рассказала советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

По словам Кашеваровой, во время встречи с депутатами КПРФ Мишустин заявил, что состав кабинета министров изменится. Однако он уточнил, что сказать, насколько масштабными будут перемены, сможет только после консультаций, передает «РИА Новости».

В разговоре о мерах поддержки малоимущих Мишустин заявил, что он против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ. При этом он пообещал через два года ввести адресную поддержку для нуждающихся, передает «Интерфакс» со ссылкой на советника фракции Сергея Обухова.

Комментируя изменения в пенсионной системе, кандидат в премьеры отметил, что сейчас «лучше ничего не трогать», но надо разобраться с вопросами доходов и дожития.

В беседе с депутатами «Единой России» Мишустин отметил, что на посту собирается сразу же заняться снятием барьеров для бизнеса.

«Это важнейшие вопросы», — цитирует его ТАСС.

Кандидатура Мишустина предложена президентом России Владимиром Путиным в среду, 15 января. В тот же день кандидат принял участие во внеочередном заседании совета Думы.

Ранее в этот же день премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил об уходе правительства в отставку в полном составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ. Путин уже подписал соответствующий указ, однако прежний кабинет министров продолжит исполнять обязанности до назначения нового.

Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж» 15 января.