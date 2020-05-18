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Мишустин рассказал о готовности 27 регионов к смягчению ограничений

18 мая 2020, 17:55  •  70 • Политика
К постепенному смягчению ограничений готовы 27 российских регионов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в понедельник, 18 мая.
При этом ношение масок и соблюдение дистанции остается обязательным во всех регионах, подчеркнул Мишустин.
Режим самоизоляции в России позволил выиграть время и избежать взрывного роста заболеваемости коронавирусом, сказал премьер.
Ситуация остается непростой, однако динамика положительная, отметил глава правительства. Чтобы не допустить нового витка распространения инфекции, санитарные службы должны контролировать ситуацию, заявил Мишустин.
Говоря об отдельных ограничениях для пожилых, Мишустин подчеркнул, что они незамедлительно будут сняты, как только появится такая возможность.
За последние сутки в России выявлено 8926 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего с начала пандемии зарегистрировано 290 678 случаев. Выздоровели 70 209 пациентов, а умерли 2722.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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