Мишустин рассказал о будущем налогоплательщиков и призвал выиграть цифровую гонку

Свой первый зарубежный визит премьер Михаил Мишустин совершил в Казахстан. Сам Мишустин назвал это символичным.

- С Казахстаном нас связывают давние дружеские и партнерские отношения, - заметил Мишустин на встрече в Алма-Ате с премьером Казахстана Аскаром Маминым.

В ответ казахский премьер поздравил Мишустина с назначением.

- Я думаю, у вас и у вашей команды все получится, - сказал Мамин.

В Алма-Ате проходит третий международный цифровой форум. По традиции его приурочили к первому в году заседанию Евразийского межправительственного совета.

Перед тем, как пойти на «пленарку» главы делегаций осмотрели выставку инновационных казахских стартапов. Мишустина заинтересовала интеллектуальная транспортная система, цифровые разработки для проведения оперативно-розыскных мероприятий, медицинская информационная система и мобильное приложение по детской безопасности.

Выступая на форуме, Мишустин поставил вопрос: а готовы ли регулирующие органы к цифровой революции? Боты и искусственный интеллект постепенно отнимают у людей работу. Исчезают целые сектора экономики. Нематериальные активы с легкостью пересекают государственные границы. Многие операции проводятся в «тени» и уходят от налогов.

- Цифровая трансформация требует переосмысления роли федеральных и других органов власти, - сказал Мишустин.

Он призвал создать для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) единую цифровую платформу. Напомним, что в ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Речь, в частности, идет о системе цифровой идентификации для бизнеса и граждан на пространстве ЕАЭС.

- Если мы не сможем распознавать друг друга, это может привести к дезинтеграции. Четыре основные свободы союза - движение рабочей силы, движение капитала, движение услуг и товаров - должны быть подкреплены общей цифровой платформой. Мы должны выигрывать цифровую гонку! Нужно договориться об общих стандартах защиты данных, - перечислял задачи Мишустин.

Другие главы правительств его внимательно слушали. Было видно, что они пытаются понять, что из себя представляет новый российский премьер. А Мишустин продолжал называть конкретные шаги, которые нужны для ЕАЭС.

- Мы должны провести инвентаризацию всех наших технологических ресурсов и возможностей, открыть совместный центр компетенций в области технологий. Ведь у нас до сих пор нет ни своего программного обеспечения, ни своих процессоров, ни своей собственной системы цифровой безопасности. Мы должны вести речь и о признании электронной цифровой подписи на всем пространстве союза, - сказал Мишустин.

В заключении премьер представил гостям форума ролик о будущем налогоплательщиков.

- Наши молодые люди совершенно не хотят тратить время на прочтение сложных инструкций, на то, чтобы заполнять декларации, они не хотят никуда ходить и регистрироваться. Это будущее уже наступило. Как с ними работать? Как сделать так, чтобы наши государства получали соответствующую долю товарной стоимости, чтобы налоги платились и были понятны нашему населению? - поставил вопрос Мишустин.

А потом презентовал запущенное в прошлом году в России мобильное приложение для самозанятых, которое позволяет за несколько минут зарегистрироваться в налоговой системе. Людям больше не приходится напрямую взаимодействовать с государством.

По мнению премьера, такой подход можно будет распространить и на другие категории налогоплательщиков.

- Я надеюсь, что мы вместе найдем ответы на все вызовы цифровизации и построим наш союз с самыми современными информационными технологиями для лучшей жизни наших людей, - заключил Мишустин.