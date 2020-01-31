Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Около 90 кг урана": Немецкие журналисты забили тревогу из-за опасност...
«Комсомолец оступился по незнанию»: как в Facebook затравили Ивана Сурвилло за и...
Нераскрытые возможности проекта «Сыч». Уникальный ударно-разведывательный компле...
Свидетеля по делу МН17 защищать не захотели: "забрать" Цемаха могут и ...
Главная / В России

Мишустин рассказал о будущем налогоплательщиков и призвал выиграть цифровую гонку

31 января 2020, 13:54  •  77 • В России

Свой первый зарубежный визит премьер Михаил Мишустин совершил в Казахстан. Сам Мишустин назвал это символичным.

- С Казахстаном нас связывают давние дружеские и партнерские отношения, - заметил Мишустин на встрече в Алма-Ате с премьером Казахстана Аскаром Маминым.

В ответ казахский премьер поздравил Мишустина с назначением.

- Я думаю, у вас и у вашей команды все получится, - сказал Мамин.

В Алма-Ате проходит третий международный цифровой форум. По традиции его приурочили к первому в году заседанию Евразийского межправительственного совета.

Перед тем, как пойти на «пленарку» главы делегаций осмотрели выставку инновационных казахских стартапов. Мишустина заинтересовала интеллектуальная транспортная система, цифровые разработки для проведения оперативно-розыскных мероприятий, медицинская информационная система и мобильное приложение по детской безопасности.

Выступая на форуме, Мишустин поставил вопрос: а готовы ли регулирующие органы к цифровой революции? Боты и искусственный интеллект постепенно отнимают у людей работу. Исчезают целые сектора экономики. Нематериальные активы с легкостью пересекают государственные границы. Многие операции проводятся в «тени» и уходят от налогов.

- Цифровая трансформация требует переосмысления роли федеральных и других органов власти, - сказал Мишустин.

Он призвал создать для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) единую цифровую платформу. Напомним, что в ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Речь, в частности, идет о системе цифровой идентификации для бизнеса и граждан на пространстве ЕАЭС.

- Если мы не сможем распознавать друг друга, это может привести к дезинтеграции. Четыре основные свободы союза - движение рабочей силы, движение капитала, движение услуг и товаров - должны быть подкреплены общей цифровой платформой. Мы должны выигрывать цифровую гонку! Нужно договориться об общих стандартах защиты данных, - перечислял задачи Мишустин.

Другие главы правительств его внимательно слушали. Было видно, что они пытаются понять, что из себя представляет новый российский премьер. А Мишустин продолжал называть конкретные шаги, которые нужны для ЕАЭС.

- Мы должны провести инвентаризацию всех наших технологических ресурсов и возможностей, открыть совместный центр компетенций в области технологий. Ведь у нас до сих пор нет ни своего программного обеспечения, ни своих процессоров, ни своей собственной системы цифровой безопасности. Мы должны вести речь и о признании электронной цифровой подписи на всем пространстве союза, - сказал Мишустин.

В заключении премьер представил гостям форума ролик о будущем налогоплательщиков.

- Наши молодые люди совершенно не хотят тратить время на прочтение сложных инструкций, на то, чтобы заполнять декларации, они не хотят никуда ходить и регистрироваться. Это будущее уже наступило. Как с ними работать? Как сделать так, чтобы наши государства получали соответствующую долю товарной стоимости, чтобы налоги платились и были понятны нашему населению? - поставил вопрос Мишустин.

А потом презентовал запущенное в прошлом году в России мобильное приложение для самозанятых, которое позволяет за несколько минут зарегистрироваться в налоговой системе. Людям больше не приходится напрямую взаимодействовать с государством.

По мнению премьера, такой подход можно будет распространить и на другие категории налогоплательщиков.

- Я надеюсь, что мы вместе найдем ответы на все вызовы цифровизации и построим наш союз с самыми современными информационными технологиями для лучшей жизни наших людей, - заключил Мишустин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
30 января 2020, 19:54
С 1 февраля: правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
31 января 2020, 00:54
Лучше служишь - меньше платишь: Как будут работать банковские «скидки для награжденных»
30 января 2020, 21:39
Ваня-солдат воевал за себя, а не за человечество
30 января 2020, 21:39
Владимир Путин — о чиновниках-хамах: Таких людей надо выметать из власти
31 января 2020, 15:24
«Комсомолец оступился по незнанию»: как в Facebook затравили Ивана Сурвилло за интервью для RT
31 января 2020, 13:54
Мишустин рассказал о будущем налогоплательщиков и призвал выиграть цифровую гонку
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 января 2020, 09:09
Свидетеля по делу МН17 защищать не захотели: "забрать" Цемаха могут и Украи...
31 января 2020, 05:54
"Надо выметать": Керченские чиновницы уволились после слов Путина о чиновни...
31 января 2020, 09:09
"Есть вопросы, которые ставят в тупик": Захарова объяснила журналисту из Бо...
31 января 2020, 09:09
Игорь Панарин: Мировая политика Зачистка убийц Сулеймани продолжается
31 января 2020, 02:39
Вышла на сцену сразу после "химии": Звезда "Голоса" скончалась от...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2020, 06:39
Семь отличий команды Мишустина от правительства Медведева
25 января 2020, 23:09
Ещё одна страна "объявила войну" русским дипломатам. Москва оставила за собой право на ответ
28 января 2020, 03:09
Новый коронавирус "сбежал" из лаборатории? В России разработана секретная программа
28 января 2020, 03:09
"Скоро будете ссылаться на СБУ": Скандальный украинский нардеп сцепился с журналистами в коридоре ПАСЕ
25 января 2020, 03:39
"Плевать на все союзы": Лукашенко устроил истерику из-за поставок нефти
25 января 2020, 00:24
"Даже Бог не сохранил жизнь": Гозман не только оскорбил Победу, но и забыл о героях Великой Отечественной войны
26 января 2020, 02:24
"Русские не могли совершить добра": Публицист объяснил "позорную речь" Пенса в Израиле
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.