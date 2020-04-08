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Мишустин рассказал, как работать тем, кто не перешел на «удаленку»

08 апреля 2020, 14:00  •  51 • В России

Предприятия, которые не перешли на удаленную работу, должны выполнять требования Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 и адаптироваться к ним. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по предупреждению распространения коронавируса в среду.

- Мы понимаем, что у всех предприятий разные масштабы, разный производственный цикл, разные технологии. Поэтому работодатели должны адаптировать рекомендации Роспотребнадзора под свои условия, строго им соответствовать, но для того, чтобы в каждом конкретном случае обеспечить максимальную защиту как для сотрудников предприятия или организации, так и для потребителей их продукции или услуг, - сказал Мишустин.

ЧТО ПОТРЕБОВАЛ ПРЕМЬЕР

Там, где сотрудников невозможно перевести на удаленную работу, нужно:

1. обеспечить безопасную дистанцию между ними,

2. организовать работу в несколько смен,

3. разместить людей на разных этажах или в отдельных кабинетах

4. проверять температуру на входе

5. в течение рабочего дня обеспечить работников дезинфицирующими средствами

6. регулярно проводить дезинфекцию рабочих мест

7. при признаках ОРВИ и повышении температуры сотрудник должен быть отстранен от работы с предоставлением больничного листа.

Премьер также сообщил, что кабмин расширил круг лабораторий, которые могут проводить тесты на коронавирус.

- Право тестировать на коронавирус получили все заявившиеся лаборатории, в том числе и негосударственные, - сказал Мишустин.

По его словам, Россия уже направила тест-системы по определению коронавируса в более 30 стран мира.

- Прежде всего, нашим партнерам по Евразийскому экономическому союзу, Содружеству независимых государств и другим странам, - сказал Мишустин.

Как отметил премьер, эти меры необходимы, прежде всего, для того, чтобы свести к минимуму угрозу проникновения инфекции в Россию.

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