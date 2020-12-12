Мишустин расширил санкционный список в отношении Украины

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении санкционного списка против Украины. Соответствующий документ опубликован 11 декабря на интернет-портале правовой информации.

В общей сложности в расширенный перечень вошли 849 физических лиц, в том числе бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

6 октября президент России Владимир Путин заявил о готовности снять санкции с Украины. По его словам, специфика заключается в том, Москва вводит ограничения только «в ответ».

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот — от власти был отстранен президент Виктор Янукович. В Крыму отказались признавать новую власть в Киеве, в результате чего было решено провести референдум, по итогам которого подавляющее число избирателей высказались в пользу присоединения региона к России. Однако Киев считает Крым своей «временно оккупированной территорией».

С 1 января 2016 года Россия приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. Тогда же в ответ на санкции стран Евросоюза в отношении Москвы российское правительство ввело продовольственное эмбарго против Киева. Украинская сторона ответила постановлением «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России», после чего Киев многократно вводил новые пошлины в отношении Москвы.