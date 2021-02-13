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Мишустин расширил санкционный список компаний из Украины
13 февраля 2021, 13:05 • 217 • Политика
Кремль внес в "черный список" еще несколько юридических лиц
Правительство РФ приняло решение о расширении санкционного перечня против украинских компаний, в отношений которых вводятся экономические ограничения. Соответствующий документ опубликован премьером Михаилом Мишустиным.
В обновленном списке фигурируют названия более 80 украинских организаций. В предыдущей версии документа речь шла о 75 компаниях.
Так, правительство внесло в черный список ряд одесских и днепровских компаний. В перечне также оказался и поставщик металлов "Максима Металл Сервис".
Соответствующее постановление за подписью главы российского правительства уже опубликовано на официальном сайте правовой информации.
Ограничительные меры против украинской стороны были введены РФ в 2018 году. В списке было более 300 физлиц и порядка 60 организаций. Основные санкции заключались в блокировке банковских счетов, ценных бумаг и имущества в РФ.
Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что Киев намерен принять поправки об ужесточении санкционных мер против РФ.
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