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Мишустин распределил обязанности вице-премьеров

13 ноября 2020, 21:05  •  17 • Политика
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами для оптимизации работы с учетом наццелей и изменения состава правительства России. Об этом сообщила в пятницу, 13 ноября, пресс-служба правительства РФ.
«Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями. Решение принято для оптимизации работы кабинета министров с учетом прошедших изменений состава правительства Российской Федерации, а также задач по достижению национальных целей развития», — говорится в сообщении.
Согласно новому распределению, вице-премьер Александр Новак будет курировать топливно-энергетический комплекс, вице-премьер Татьяна Голикова будет заниматься вопросами государственной политики в сфере культуры, вице-премьер Дмитрий Чернышенко займется сферой науки и образования, а вице-премьер Алексей Оверчук будет отвечать за деятельность Росреестра.
«Для достижения целей гармонизации различных направлений государственной политики по сохранению и развитию человеческого капитала принято решение о передаче координации вопросов культуры вице-премьеру Татьяне Голиковой. Они напрямую связаны с социальной политикой и благополучием людей. Принятое решение позволит выстроить единый подход к развитию социальной сферы с учетом интересов граждан», — прокомментировал «Известиям» пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
Ранее, 9 ноября, Михаил Мишустин внес кандидатуру Александра Новака для назначения на пост вице-премьера России.
На следующий день, 10 ноября, Госдума утвердила Новака на посту вице-премьера. Вечером президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Новака вице-премьером РФ. Указ вступил в силу 10 ноября.

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