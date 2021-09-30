Мишустин распорядился внести проект бюджета 2022–2024 годов в Госдуму

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Об этом в четверг, 30 сентября, говорится в сообщении Telegram-канала кабмина.

«Бюджет направляется в Госдуму», — отмечается в нем. Правительство внесет проект бюджета в четверг, распоряжение об этом Мишустин подписал 29 сентября.

В тот же день председатель правительства заявил, что проект бюджета готов.

«Он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки наших граждан, в том числе в рамках реализации послания президента Федеральному собранию», — сказал Мишустин. По его словам, социальные расходы бюджета России в 2022–2024 годах не будут сокращаться, предусмотрено их увеличение.

Днем ранее в правительстве сообщили, что профицит федерального бюджета России за первое полугодие 2021 года составил 774,7 млрд рублей. За полгода в казну государства поступило около 11,3 трлн рублей.

Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов 21 сентября.