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Мишустин распорядился вернуть перепрофилированные под ковид больницы к обычной работе

03 июня 2020, 14:20  •  34 • В России

Федеральные медицинские центры, перепрофилированные под борьбу с коронавирусом, смогут постепенно вернуться к приему профильных пациентов. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Об этом он сообщил в среду на заседании координационного совета по коронавирусу.

- Сегодня я подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных под лечение коронавируса коек в федеральных и частных клиниках и о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи, в первую очередь - высокотехнологичной, - сказал Мишустин.

При этом премьер пояснил, что возврат клиник к прежней работе произойдет не везде, а только там, где позволяет эпидемиологическая ситуация. В первую очередь решение правительства касается ряда федеральных клиник в Москве.

- Такое решение будет приниматься соответствующим федеральным министерством или агентством, которое является учредителем медицинской организации, - сказал Мишустин.

Как пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в регионах ситуация с коронавирусом остается напряженной, в больницах требуется много коек и возвращаться к привычной работе медучреждениям пока рано.

- Мы хотим, чтобы каждая медорганизация чувствовала свою ответственность, - сказал Мурашко.

Он также рассказал, что дополнительные президентские выплаты за май получат вдвое больше медиков, чем за апрель. Доплаты, в том числе, получат психологи, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, а также сотрудники медицинских лабораторий. По словам Мурашко, всего в оказании помощи больным с коронавирусом участвуют более 450 тысяч медиков.

Более 2,2 тысяч заразившихся коронавирусом медиков получили страховые выплаты на общую сумму 155 миллионов рублей, сообщил глава Минздрава.

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