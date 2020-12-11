Мишустин распорядился ликвидировать Россвязь и Роспечать до конца июня

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры завершить процесс ликвидации Россвязи и Роспечати до 30 июня 2021 года. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на портале правовой информации в пятницу, 11 декабря.

В документе говорится, что Минцифры должно сформировать две ликвидационные комиссии, которые займутся процедурой расформирования ведомств. Комиссии возглавят заместители руководителей Россвязи и Роспечати — Сергей Чебаков и Надежда Кожебаткина.

Президент России Владимир Путин упразднил Россвязь и Роспечать 20 ноября.

Минцифры становится правопреемником ликвидированных агентств, включая обязательства, которые возникли в результате исполнения судебных решений.

Решение было принято для совершенствования госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сокращения административных барьеров и решения приоритетных задач в области цифровой экономики.

В тот же день Мишустин объявил о старте с 1 января 2021 года реформы системы госуправления в России. В оптимизации в центральных аппаратах федеральных ведомств сократят штат на 5%, в территориальных органах — на 10%.