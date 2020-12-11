|
Мишустин распорядился ликвидировать Россвязь и Роспечать до конца июня
11 декабря 2020, 17:20 • 111 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры завершить процесс ликвидации Россвязи и Роспечати до 30 июня 2021 года. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на портале правовой информации в пятницу, 11 декабря.
В документе говорится, что Минцифры должно сформировать две ликвидационные комиссии, которые займутся процедурой расформирования ведомств. Комиссии возглавят заместители руководителей Россвязи и Роспечати — Сергей Чебаков и Надежда Кожебаткина.
Президент России Владимир Путин упразднил Россвязь и Роспечать 20 ноября.
Минцифры становится правопреемником ликвидированных агентств, включая обязательства, которые возникли в результате исполнения судебных решений.
Решение было принято для совершенствования госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сокращения административных барьеров и решения приоритетных задач в области цифровой экономики.
В тот же день Мишустин объявил о старте с 1 января 2021 года реформы системы госуправления в России. В оптимизации в центральных аппаратах федеральных ведомств сократят штат на 5%, в территориальных органах — на 10%.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
111
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 декабря 2020, 13:15
|
07 декабря 2020, 03:20
|
06 декабря 2020, 02:35
|
05 декабря 2020, 15:35
|
06 декабря 2020, 02:35
|
10 декабря 2020, 16:35
|
10 декабря 2020, 07:25