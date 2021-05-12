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Мишустин раскрыл причину роста цен в России

12 мая 2021, 13:05  •  123 • Политика
Михаил Мишустин. Фото: duma.gov.ru
Власти разберутся с теми, кто наживается на ажиотажном спросе, заявил премьер
Одной из причиной подорожания цен на продуктовые товары в стране стала жадность некоторых представителей рынка. Тем не менее, правительство располагает рычагами давления для того, чтобы обуздать непорядочные торговые сети с производителями, заявил сегодня, 12 мая, премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава правительства отметил, выступая с отчетом перед Государственной думой, что из-за непомерных аппетитов бизнеса цены подскочили во всех сферах.
Напомним, в конце прошлого года правительство заявило о разработке комплексных мер из-за подорожания продовольственных товаров. Производители вместе с ритейлерами заключили соглашение о стабилизации стоимости сахара и подсолнечного масла. Также в начале года был зафиксирован рекордный рост экспортной пошлины на семена подсолнечника с рапсом, который дошел до запретного уровня, передает РИА "Новости".
Как отмечает источник, государство приняло меры поддержки для сахарного производства и хлебопеков. Планку ценовых колебаний на продовольственные товары первой необходимости снизили с 30 до 10 процентов, отмечает источник.
В марте российский премьер подписал постановление о продлении заморозки цен на указанные категории товаров – до 1 июня для сахара и до 1 октября для масла соответственно.
"Утро.ру" сообщало ранее, что, по данным опроса исследователей, за первые три месяца текущего года расходы россиян на овощи с фруктами сократились на 30-60%, а на мясо – на четверть. При этом расходы на хлеб упали на 49 процентов в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Рекорд же остался за сахарным песком – россияне сократили на него траты на 64%.

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