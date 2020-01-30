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Мишустин раскритиковал подчиненных: Не пугайте народ снижением прожиточного минимума

30 января 2020, 15:09  •  49 • В России

Премьер отметил, что в правительстве накопилось много неисполненных поручений.

В этот четверг, 30 января, состоялось заседание правительства России. Премьер Михаил Мишустин потребовал, чтобы министры нормальным языком объясняли свою работу людям.

- Необходимо разъяснять людям то, что мы делаем — доступно и вовремя. Чтобы не возникало неправильных трактовок наших действий. Я приведу два примера, что случилось за эти два дня. В частности предложение по снижению размера прожиточного минимума Минтрудом на 3,7% в целом по России. Оно было озвучено, но, к сожалению, у нас все это было немножко не так интерпретировано СМИ. Антон Котяков провел брифинг, на котором объяснил, о чем идет речь. Но это произошло на следующий день.

Премьер отметил, что тут все претензии идут к пресс-службе министерства.

- Тут, конечно, не к министру претензии. Больше вопрос к работе пресс-службы. Когда увидела, что происходит, должна была проинформировать либо своего руководителя, либо аппарат правительства. И на этапе публикации проекта надо было разъяснить, что имения не повлияют на объемы социальной помощи. Никак не сказывается на этом. Профессионалы это знают, а у людей возникли вопросы. Хочу заверить, что социальные обязательства будут выполняться в полном объеме и индексироваться в предусмотренных законом случаях, - сказал он.

Также Мишустин опроверг планы расширить доступ правоохранителей к персональным данным россиян.

То, что касается информации о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным в онлайне. Вот так это было интерпретировано. Но это совсем не соответствует действительности. Об этом и разговора не было, - поделился премьер.

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Несколько членов правительства из призыва Мишустина уже отметились громкими заявлениями (подробности)

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