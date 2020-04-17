Мишустин "вышел на тропу войны": Выговор "человеку Собянина" просчитал политолог Баширов

Политолог Марат Баширов в личном Telegram-канале "Политджойстик" высказался об инциденте на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина. Напомним, Мишустину пришлось прервать доклад министра экономического развития Максима Решетникова и сделать ему выговор за банки, которые отказывают предпринимателям в кредитах. Хотя сейчас это их прямая обязанность - то немногое, что можно сделать, чтобы бизнес остался на плаву. Однако кредитные учреждения тормозят процесс, в том числе выискивая ответ на вопрос, действительно компания убыточна или нет.

"Что значит убыточные или нет?! Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, по которым банки должны выдавать!" - резко сказал Мишустин.

Марат Баширов полагает, что Мишустин чётко расставил точки в политическом противостоянии.

"В правительство Мишустина интегрировано несколько людей Собянина, и, похоже, премьер вышел на тропу войны с ними, начав с самого слабого звена - министра экономики Решетникова, - считает политолог. - Кстати, пишите что угодно, но из него министр экономики такой же, как из черепахи спринтер".

Напомним, о провале выполнения поручения по банкам ранее говорил и президент России Владимир Путин. Сразу после этого министр... вновь отчитался о провале. Вероятно, этим и было вызвано негодование премьера.