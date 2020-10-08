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Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана

08 октября 2020, 20:25  •  105 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым. Беседа состоялась в четверг, 8 октября, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Премьер-министры обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, обменялись мнениями о ходе реализации крупных совместных проектов в различных областях.
Мишустин отметил важность скорейшей стабилизации обстановки в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и возобновления переговорного процесса.
Стороны подчеркнули необходимость обеспечения мира и безопасности в регионе Закавказья.
30 сентября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры обсудили обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В ходе разговора Путин выразил озабоченность в связи с продолжающимися в регионе боевыми действиями.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.
По данным армянской стороны, Баку оказывает военную помощь Анкара. Азербайджан и Турция это отрицают. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом ранее пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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