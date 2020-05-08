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Мишустин провел совещание по мерам поддержки экономики

08 мая 2020, 03:10  •  23 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин, продолжающий лечение от коронавируса, провел совещание по видеосвязи. Темой обсуждения стал новый пакет мер поддержки экономики, сообщили в Белом доме в четверг, 7 мая.
Участниками встречи стали врио премьер-министра Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Меры, которые обсуждались на совещании, призваны восстановить нормальный ритм работы экономики после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства уточнили, что Мишустин продолжает лечение в одном из государственных медицинских учреждений.
Ранее 7 мая президент России Владимир Путин обсудил с Мишустиным, Белоусовым и Силуановым актуальные вопросы транспортной промышленности в стране.
По состоянию на 7 мая в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 177 160. Из больниц выписаны 23 803 пациента, 1625 человек скончались.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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