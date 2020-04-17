|
Мишустин проведет заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом 17 апреля: прямая онлайн-трансляция
17 апреля 2020, 18:35 • 78 • В России
Председатель российского правительства Михаил Мишустин в пятницу, 17 апреля, проведет заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в режиме видеоконференции. Участники заседания обсудят наиболее актуальные вопросы противодействия пандемии, готовность регионов Российской Федерации к борьбе с вирусом и основные вопросы его распространения на территории государства.
Заседание начнется примерно в 18:00 по московскому времени.
Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
С начала пандемии в России врачи зафиксировали 32 008 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время на территории страны не осталось ни одного региона без зараженных. Только за последние сутки инфекцию нашли у 4070 жителей государства. Количество россиян, успешно прошедших курс лечения на сегодняшний день составляет 2590 человек.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в настоящее время наблюдаются положительные результаты по клиническим испытаниям вакцины от заболевания.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 апреля 2020, 07:10
|
11 апреля 2020, 21:35
|
12 апреля 2020, 18:35
|
11 апреля 2020, 19:35
|
12 апреля 2020, 07:35
|
15 апреля 2020, 06:10
|
17 апреля 2020, 05:10