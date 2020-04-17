Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
Главная / В России

Мишустин проведет заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом 17 апреля: прямая онлайн-трансляция

17 апреля 2020, 18:35  •  78 • В России

Председатель российского правительства Михаил Мишустин в пятницу, 17 апреля, проведет заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в режиме видеоконференции. Участники заседания обсудят наиболее актуальные вопросы противодействия пандемии, готовность регионов Российской Федерации к борьбе с вирусом и основные вопросы его распространения на территории государства.

Заседание начнется примерно в 18:00 по московскому времени.

Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии в России врачи зафиксировали 32 008 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время на территории страны не осталось ни одного региона без зараженных. Только за последние сутки инфекцию нашли у 4070 жителей государства. Количество россиян, успешно прошедших курс лечения на сегодняшний день составляет 2590 человек.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в настоящее время наблюдаются положительные результаты по клиническим испытаниям вакцины от заболевания.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
17 апреля 2020, 02:05
Сверхмощная артиллерия: в российские войска поступила первая обновлённая САУ «Малка»
17 апреля 2020, 09:05
Заболевших и умерших могло быть в сотни раз больше: исследование RT об эпидемии свиного гриппа в России в 2009—2010 гг.
17 апреля 2020, 17:35
Давка на границе: Украинцы массово бегут из карантинной Европы
17 апреля 2020, 11:05
«Резко возрос импорт лекарственных средств»: первый замглавы ФТС рассказал о работе таможни во время пандемии COVID-19
17 апреля 2020, 17:35
"Лучик надежды забрезжил": Лукашенко рассказал об особом «коронавирусном» пути Беларуси
17 апреля 2020, 16:05
«Сохраняется медленный темп прироста»: главный санитарный врач РФ — о ситуации с распространением COVID-19 в России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 апреля 2020, 07:10
На Украине пригрозили ракетным ударом по российскому нефтезаводу
11 апреля 2020, 21:35
Русское наследство Киев пытается выдать за своё. Даже угрожая разрушить Крымский мост
12 апреля 2020, 18:35
"Украинская ракета сошла с ума": Инсайд из конструкторского бюро раскрыл Баранец
11 апреля 2020, 19:35
Дайджест СМИ: "Печенеги" Путина покорили Запад, США знали о COVID-19 заранее
12 апреля 2020, 07:35
Украинка рассказала о творящихся странностях в закрывшемся на карантин Киеве
15 апреля 2020, 06:10
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
17 апреля 2020, 05:10
"Ну как так?": Мишустин жёстко напомнил зарвавшемуся министру, что такое поручение Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.