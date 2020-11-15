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Мишустин продлил на год упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19

15 ноября 2020, 20:45  •  36 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил на год, до 1 января 2022 года, процедуру ускоренной регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения COVID-19.
«Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для применения лекарств или использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был введен из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается еще на год», — говорится на сайте правительства РФ.
Данный вопрос обсуждался на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 2 ноября. Тогда Мишустин отметил, что продление упрощенного порядка регистрации поможет избежать проблем с поставками лекарств и медицинских изделий. В Госдуме решение кабмина поддержали.
Также российский премьер назвал недопустимой ситуацию с нехваткой жизненно необходимых препаратов в аптеках и отметил, что новый механизм регулирования цен на лекарства позволит улучшить доступ к препаратам и учесть интересы производителей.
Позднее председатель правительства поручил федеральным министерствам и главам регионов ежедневно контролировать ситуацию и следить за тем, чтобы в больницах и аптеках медикаменты были в достаточном количестве.
3 ноября Мишустин подписал постановление об упрощении порядка маркировки лекарств на фоне повышенного спроса на медикаменты и эпидобстановки, а также о создании в России федерального центра лекарственного обеспечения граждан.
9 ноября президент Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с коронавирусом.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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