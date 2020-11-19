Мишустин призвал проконтролировать расход регионами средств на лекарства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 19 ноября, заявил, что дополнительные средства регионам на лекарства выделены и необходимо проконтролировать эффективность их расходования.

«Теперь о лекарствах. Дополнительные средства регионам мы выделили. Нужно проконтролировать, насколько эффективно они расходуются», — сказал он на заседании правительства.

Решение о выделении средств на бесплатные лекарства было озвучено на заседании кабмина 29 октября. Тогда Мишустин поручил Минздраву и Минфину в максимально короткие сроки довести деньги до регионов для оперативной закупки препаратов.

2 ноября глава российского правительства подписал распоряжение о выделении более 5 млрд рублей. Речь идет средствах, для закупки препаратов для пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей.

В тот же день глава правительства заявил о выделении региональным властям 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией и еще 1 млрд рублей — на поддержку региональных лабораторий, которые тестируют на COVID-19. При этом из этих денег потратили только 1,9 млрд рублей. 46 регионов не заключили ни одного контракта.

18 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента страны с членами правительства предупредила, что власти жестко контролируют расходование средств, выделенных регионам на борьбу с COVID-19.

Она подчеркнула, что аргументы тех регионов, где не освоены средства, выделенные на борьбу с пандемией, являются безосновательными в текущих условиях.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что главам российских регионов с тяжелой ситуацией по коронавирусу нужно помогать, а не только напрягать и ругать.