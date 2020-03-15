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Мишустин принял волевое решение: Пенсии в России будут увеличены уже в 2020 году

15 марта 2020, 22:35  •  132 • Политика
Пенсии увеличат. Мишустин принял волевое решение. Необходимые изменения в бюджет ПФР будут внесены уже в 2020 году.
Российским пенсионерам увеличат пенсии. Премьер-министр России Михаил Мишустин уже принял соответствующее решение и поручил подготовить необходимые изменения в Конституцию и бюджет Пенсионного фонда.
Сообщается, что новые расчёты по пенсиям должны быть отражены в бюджете ПФР уже на 2020 год, а также на два последующих. Таким образом, доходы ПФР в этом году будут увеличены на 13,5 миллиарда рублей. А расходов станет больше на 104,2 миллиарда.
Ранее специалисты высказывали опасения по поводу возможного срыва повышения пенсий из-за ситуации с курсом рубля и ценами на нефть. Однако зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова заверила, что запланированная индексация пенсий будет проведена независимо от ситуации с курсами валют, сообщает PRIMPRESS, добавляя, что решение премьера было волевым.

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