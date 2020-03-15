Мишустин принял волевое решение: Пенсии в России будут увеличены уже в 2020 году

Российским пенсионерам увеличат пенсии. Премьер-министр России Михаил Мишустин уже принял соответствующее решение и поручил подготовить необходимые изменения в Конституцию и бюджет Пенсионного фонда.

Сообщается, что новые расчёты по пенсиям должны быть отражены в бюджете ПФР уже на 2020 год, а также на два последующих. Таким образом, доходы ПФР в этом году будут увеличены на 13,5 миллиарда рублей. А расходов станет больше на 104,2 миллиарда.

Ранее специалисты высказывали опасения по поводу возможного срыва повышения пенсий из-за ситуации с курсом рубля и ценами на нефть. Однако зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова заверила, что запланированная индексация пенсий будет проведена независимо от ситуации с курсами валют, сообщает PRIMPRESS, добавляя, что решение премьера было волевым.