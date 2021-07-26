Мишустин принял подачу Путина: Курилам готовят "беспрецедентные меры"

Премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил "беспрецедентный набор мер", который предложили воплотить на Курилах. Очевидно, речь идёт как раз о тех самых мерах, которыми ранее заинтриговал президент Владимир Путин.

Премьер-министр Михаил Мишустин во время своего визита на остров Итуруп озвучил ряд инициатив, который мог бы стать "хорошим решением для многих инвесторов", включая японских. Глава правительства России допустил, что "в случае заинтересованности" Япония "может создать рабочие места, поработать".

Как отметил Мишустин, "этот набор мер - беспрецедентный", но требует отдельного обсуждения с главой государства.

В частности, на Курилах предлагается ввести режим "свободной таможенной территории". Таким образом, появится возможность ввозить необходимые оборудование, товары. Отдельно встал вопрос о том, чтобы "освободить от обязанностей налогоплательщиков", которые работают на Курилах и в них инвестируют.

Резюмируя озвученные инициативы, премьер-министр заметил, что этот "специальный режим поможет активизировать экономическую деятельность".

Очевидно, что речь идёт о тех самых идеях, носящих "абсолютно уникальный, беспрецедентный характер", о которых ранее во время совещания упомянул президент России Владимир Путин, оставив небольшую интригу для Японии, не раскрывая сути этих предложений заранее.