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Мишустин приказал: уволены 37 высокопоставленных чиновников
30 декабря 2020, 13:15 • 79 • Политика
Госслужащие станут безработными уже через два дня
В России уволены 37 высокопоставленных чиновников. Приказ об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Уже с 1 января 2021 года останутся без работы заместители министров. В Минфине сокращены десятеро таких, в Минэнерго – пятеро из семи.
По одному уволены в Росводресурсах и Рослесхозе. В Минкультуры РФ оставлены четыре замминистра, среди них один первый зам министра и один статс-секретарь. В Министерстве природных ресурсов и экологии сохранили свои посты шесть заместителей, как и в Минпросвещения, сообщается в постановлении.
Из 14 останется 11 управлений в Росприроднадзоре. Вместо 12 будет 10 в Рослесхозе, а в Росгидромете, как передает телеканал "360", сохранится четыре из шести.
Не затронули упразднения постов Роснедра и Росгидромет. Зато сокращено количество профильных департаментов. Из 15 их оставили десять, отмечает URA.RU.
Ранее Михаил Мишустин уволил главу Федеральной антимонопольной службы. Тот стал помощником главы правительства.
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