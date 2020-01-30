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Мишустин пригрозил наказанием министрам за неисполнение своей работы
30 января 2020, 15:09 • 50 • В России
В этот четверг, 30 января, состоялось заседание правительства России. Премьер Михаил Мишустин пригрозил своим замам, что за неисполнение работы будет персональная ответственность.
- Я утвердил распределение обязанностей между заместителями председателя правительства. Документ размещен на сайте кабинета министров, поэтому не буду подробно о нем говорить - кто за что отвечает. Тем более, что это не догма. Распределение обязанностей будет гибким и, соответственно, может корректироваться в зависимости от задач, - напомнил премьер.
Также он отметил, что каждое направление будет курировать свой вице-премьер.
- К сожалению, неисполненных поручений слишком много. По некоторым сроки необоснованно переносятся. Отсутсвует онлайн статистика. Чтобы вице-премьеры могли видеть, как обстоят дела по этим поручениям. Теперь персональную ответственность за выполнение поручений - президентских и правительственных - будут нести курирующие направление вице-премьеры, - сказал Мишустин.
Путин провел совещание по предупреждению коронавируса.
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