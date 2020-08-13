Мишустин прибыл на Дальний Восток с недельной рабочей поездкой

Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в столицу Чукотского автономного округа, с которого начнется его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку, в четверг, 13 августа.

Мишустин посетит в Анадыре ряд социальных и производственных объектов, а также проведет встречу с главой Чукотки романом Копиным. Затем премьер-министр отправится в Петропавловск-Камчатский, Магадан и Благовещенск.

Отмечается, что в рамках поездки, которая продлится до 18 августа, премьер побывает в четырех дальневосточных регионах — Чукотке, Камчатском крае, Магаданской и Амурской областях.

12 августа сообщалось, что вице-премьер, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заболел коронавирусом.

Анализ вице-премьеру провели перед поездкой на Дальний Восток в рамках визита в регион премьер-министра России Михаила Мишустина.