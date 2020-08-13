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Мишустин прибыл на Дальний Восток с недельной рабочей поездкой
13 августа 2020, 07:40 • 88 • Политика
Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в столицу Чукотского автономного округа, с которого начнется его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку, в четверг, 13 августа.
Мишустин посетит в Анадыре ряд социальных и производственных объектов, а также проведет встречу с главой Чукотки романом Копиным. Затем премьер-министр отправится в Петропавловск-Камчатский, Магадан и Благовещенск.
Отмечается, что в рамках поездки, которая продлится до 18 августа, премьер побывает в четырех дальневосточных регионах — Чукотке, Камчатском крае, Магаданской и Амурской областях.
12 августа сообщалось, что вице-премьер, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заболел коронавирусом.
Анализ вице-премьеру провели перед поездкой на Дальний Восток в рамках визита в регион премьер-министра России Михаила Мишустина.
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