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Мишустин предупредил о новой революции: "Может произойти в ближайшие 10-20 лет"

02 сентября 2021, 16:35  •  22 • Политика
Мишустин на марафоне "Новое знание" заявил о возможности новой промышленной революции, а также об изменениях и проблемах, которые она принесёт. "Собственность на личные данные - очень серьёзная проблема, которая пришла к человечеству!" - отметил глава правительства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин предрёк четвёртую промышленную революцию, которая может произойти в ближайшие 10-20 лет. Об этом он сказал во время своего выступления на марафоне "Новое знание".
Глава правительства указал, что особенностью нашего времени является то, что перемены происходят очень быстро. Многие люди не успевают их осознать, не говоря уже о том, чтобы подготовиться к ним. Это же касается и четвёртой промышленной революции, которая изменит отношения человека с собственностью.
По мнению, Мишустина, новые технологии сделают многие товары и услуги либо сверхдоступными, либо и вовсе бесплатными. А экономика совместного пользования может избавить людей от необходимости покупать собственное жильё или автомобиль.
Это очень сильно может изменить систему ценностей в обществе и углубить разрыв между поколениями людей,
- указал премьер.
Он отметил, что тенденции к этому можно заметить уже сейчас. Люди уже пользуются многими бесплатными сервисами. При этом никто не задумывается, чем на самом деле приходится расплачиваться. Ответ на этот вопрос - теми данными, которые потом перетекают к цифровым платформам, чьи услуги стали такими доступными.
Собственность на личные данные - очень серьёзная проблема, которая пришла к человечеству!
- предупредил Мишустин.

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