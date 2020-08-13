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Мишустин предложил Силуанову проверить зрение: "Видит инвестиции?"

13 августа 2020, 13:10  •  72 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время инспектирования больницы предложил министру финансов Антону Силуанову проверить зрение. "Министр финансов видит инвестиции?" - поиронизировал глава правительства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с министрами проводит инспекцию дальневосточных регионов. В числе первых для проверки оказалась окружная больница на Чукотке.
Во время инспектирования кабинетов специалистов заглянул глава правительства и в вотчину офтальмолога, оборудованную современной аппаратурой. И тут же предложил министру финансов Антону Силуанову, а также министру здравоохранения Михаилу Мурашко проверить зрение.
"В делегации у всех зрение хорошее? - поинтересовался не без иронии Мишустин. - Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения - новые объекты?"
А после поддел и других участников осмотра больницы: "Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?"

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