Мишустин предложил Силуанову проверить зрение: "Видит инвестиции?"

Премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с министрами проводит инспекцию дальневосточных регионов. В числе первых для проверки оказалась окружная больница на Чукотке.

Во время инспектирования кабинетов специалистов заглянул глава правительства и в вотчину офтальмолога, оборудованную современной аппаратурой. И тут же предложил министру финансов Антону Силуанову, а также министру здравоохранения Михаилу Мурашко проверить зрение.

"В делегации у всех зрение хорошее? - поинтересовался не без иронии Мишустин. - Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения - новые объекты?"

А после поддел и других участников осмотра больницы: "Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?"