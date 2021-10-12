Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
Главная / Политика

Мишустин пояснил, как Россия отреагирует на санкции США: "Препоны ставит не будем"

12 октября 2021, 17:00  •  99 • Политика
Глава правительства России Михаил Мишустин пояснил, как страна отреагирует на дискриминационные ограничения США.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России приходится реагировать на вводимые США дискриминационные ограничения.
При этом Россия не намерена сама ставить препоны американскому бизнесу. По словам Мишустина, власти России поддерживают активное присутствие ведущих американских компаний на внутреннем рынке.
Как подчеркнул глава правительства, в январе - июле 2021 года товарооборот России и США демонстрирует устойчивый рост, увеличившись на 47%.
Кабинет министров России продолжит создавать благоприятные условия для развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия России и США, отметил глава правительства. Он подчеркнул, что у двух стран есть много перспектив в случае сотрудничества в разных сферах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





99
Источник
Похожие новости
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
12 октября 2021, 00:05
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего он избегал
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
12 октября 2021, 05:55
В офисе Зеленского заявили, что ситуация на Украине стала напоминать анекдот
12 октября 2021, 07:40
"Зачем это показывать?!": Вечеринка Зеленского вызвала волну гнева среди украинцев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2021, 08:05
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделится Украина
08 октября 2021, 01:00
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось с теми людьми?"
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
06 октября 2021, 07:35
ВСУ ждёт разгром на Донбассе, поэтому придётся уступать, — украинский генерал
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
06 октября 2021, 05:50
«Мадьяров на ножи!», «Прочь с Украины!»: закарпатским венграм посыпались угрозы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.