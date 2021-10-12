Мишустин пояснил, как Россия отреагирует на санкции США: "Препоны ставит не будем"

Глава правительства России Михаил Мишустин пояснил, как страна отреагирует на дискриминационные ограничения США.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России приходится реагировать на вводимые США дискриминационные ограничения.

При этом Россия не намерена сама ставить препоны американскому бизнесу. По словам Мишустина, власти России поддерживают активное присутствие ведущих американских компаний на внутреннем рынке.

Как подчеркнул глава правительства, в январе - июле 2021 года товарооборот России и США демонстрирует устойчивый рост, увеличившись на 47%.

Кабинет министров России продолжит создавать благоприятные условия для развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия России и США, отметил глава правительства. Он подчеркнул, что у двух стран есть много перспектив в случае сотрудничества в разных сферах.