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Мишустин потребовал от правительства работать в рамках бюджета

10 февраля 2020, 16:09  •  48 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал правительство ориентироваться на тщательно выверенный бюджет и не раздавать необоснованные обещания в отношении использования резервного фонда. Об этом он заявил в понедельник, 10 февраля, на совещании с вице-премьерами.
«Хочу напомнить, что федеральный бюджет на ближайшие три года тщательно выверен и сбалансирован. В нем заложены все необходимые средства, в том числе на реализацию нацпроектов», — цитирует его «Интерфакс».
Он отметил, что у правительства есть резервный фонд, средства которого предназначены на финансирование непредвиденных расходов, однако раздавать «необоснованных обещаний» о том, что средства из него будут направлены на те или иные мероприятия, не следует.
«Необходимо провести ревизию планов по расходам на 2020 год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в послании президента Федеральному собранию», — заключил Мишустин.
30 января Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства. Предполагается, что эти допсредства будут выделены за счет не использованных в 2019 году остатков федерального бюджета по состоянию на 1 января.
15 января президент России Владимир Путин представил Федеральному собранию целый блок социально-экономических изменений в стране. Например, инициативы касаются индексации материнского капитала, увеличения зарплат в бюджетной сфере и поддержку малообеспеченных слоев населения.

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