Мишустин потребовал минимизировать бюрократические процедуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал свести к минимуму бюрократические процедуры во время пандемии коронавируса. Об этом он заявил в понедельник, 25 мая, в ходе совещания с вице-премьерами.

«Когда речь идет о благополучии, здоровье и тем более жизни сотен людей, административные бюрократические процедуры надо свести к минимуму», — сказал он.

В связи с этим глава правительства внес изменения в реализацию федеральной адресной инвестиционной программы, которая регламентирует порядок капитального строительства социально значимых объектов. Теперь сроки согласования работ сократятся, корректировать программу можно будет по упрощенной схеме.

Также Мишустин подчеркнул, что, несмотря на пандемию коронавируса, «необходимо работать на перспективу, создавать базу для дальнейшего развития экономики и социальной сферы, использовать для этого все существующие возможности и находить новые», продолжать строить необходимые гражданам объекты инфраструктуры.

Кроме того, председатель кабмина призвал модернизировать сферу таможни для формирования в стране высокотехнологичной таможенной системы. Для этих целей правительство утвердило стратегию развития таможенной службы до 2030 года. В частности, предполагается создание индивидуальных пунктов пропуска, автоматизация таможенных операций, внедрение элементов искусственного интеллекта и систем управления рисками. План мероприятий должен быть предоставлен до конца сентября.

О необходимости отказаться от «бюрократических формальностей» говорил и президент России Владимир Путин. На совещании с губернаторами в начале апреля он отметил, что в период пандемии коронавируса «людям не до хождения по инстанциям», в связи с чем призвал, в частности, отработать механизм автоматического продления документов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в мае призывала осуществлять на местах меры поддержки граждан и бизнеса без «проволочек», «чтобы каждый человек знал, куда ему обратиться, на что он может рассчитывать».

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