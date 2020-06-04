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Мишустин после пандемии посетит депрессивные регионы

04 июня 2020, 14:20  •  22 • В России

На конец мая в число официально зарегистрированных безработных в России составило 1,9 миллиона человек. На заседании правительства в четверг премьер Михаил Мишустин сообщил, что на выплату безработным повышенных пособий правительство выделяет 56,2 миллиарда рублей.

- Всем, кто был уволен и признан безработным с 1 марта, пособия за апрель-июнь текущего года будут выплачены в максимальном размере, - сказал Мишустин, добавив, что потерявшие работу родители получат дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей.

Еще более 8 миллиардов рублей будет выделено из Резервного фонда правительства на двукратное повышение пособия по уходу за первым ребенком. Напомним, с 1 июня минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет увеличен с 3 375 до 6 752 рублей.

Мишустин также анонсировал продолжение своих командировок в депрессивные регионы. До наступления пандемии премьер успел посетить некоторые из них.

- Я и мои коллеги обязательно продолжим поездки в эти регионы, как только будут сняты временные ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, - сказал Мишустин.

На заседании правительства также рассматривались поправки в законодательство о госсзакупках. Мишустин заявил, что нужно изменить практику госзакупок, при которой заказчики отдают предпочтение иностранным поставщикам. Подготовленные Минпромторгом поправки дают правительству право устанавливать квоты на обязательные закупки отечественных товаров. Действие положений о квотировании закупок будет распространяться не только на российскую продукцию, но и на товары, произведенные в странах ЕАЭС.

- Если на данный момент промышленность бегает за заказчиком, пытаясь выиграть хотя бы часть конкурсных процедур, то с введением отраслевых квот для российских производителей заказчики будут вынуждены ориентироваться на отечественное, - говорится в пояснении аппарата вице-премьера Юрия Борисова к рассмотрению этих поправок.

При этом в пояснительной записке оговаривается, что преференции российским производителям будут даваться в тех отраслях, «в которых Россия достигла определенного уровня компетенции по критерию цена-качество». Для каждой из отраслей квоты будут индивидуальными.

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