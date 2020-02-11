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Мишустин пошел в народ. И перекрестился

11 февраля 2020, 16:24  •  143 • В России

Во вторник, 11 февраля, Михаил Мишустин совершил свою первую рабочую поездку по России в качестве премьера. Он посетил Великий Новгород.

- Мы начинаем поездки по регионам. Хотим посмотреть в реальности, как обстоят дела, встретиться с людьми, услышать их мнение, и вместе с руководителями регионов, представителями общественности определить те точки, где необходимо нашу работу усилить с учетом тех задач, которые поставил президент в Послании, - сказал Мишустин, открывая совещание, посвященное социально-экономическому развитию Новгородской области.

Главными проблемами региона Мишустин назвал низкий уровень жизни, отток населения, проблемы со здравоохранением и образованием. На совещании было принято решение выделить Новгородской области деньги из Резервного Фонда правительства на ликвидацию последствий паводка в 2019-м году. Кроме того, в бюджете на следующий год будут заложены деньги на ремонт областного роддома и детской больницы.

Мишустин также встретился с представителями малого и среднего бизнеса Новгородской области.

- Жители Господина Великого Новгорода на Руси были знамениты как энергичные и инициативные предприниматели. Новгород по-праву называют «отцом городов русских» и хранителем древнейших святынь. Такое наследие нам необходимо беречь, - заметил премьер.

Мишустин сообщил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.

- Небольшой бизнес - это основа любой успешной деятельности в экономике. Особенно работа малого и среднего бизнеса важна для малых населенных пунктов, за счет них создаются рабочие места, - заметил премьер.

Он рассказал, что в этом году малому бизнесу планируется выдать льготных кредитов на 1 триллион рублей, а до 2024 года - на 10 триллионов рублей.

Перед совещанием Мишустин посетил детский технопарк-кванториум. Здесь детей обучают IT технологиям, и они делают различные исследовательские и инженерные проекты. Сейчас по всей России создано 111 кванториумов в 74 регионах, в которых учатся 600 тысяч детей. К 2024 году их число удвоится, кроме того должно появиться 340 мобильных технопарков. Как заявил Мишустин, систему кванториумов нужно интегрировать в школьные образовательные программы.

В новгородском кванториуме ребята показали Мишустину свои проекты. Один из них «Умный пешеходный переход». При появлении человека на «зебре» на светофоре загораются светодиодные огни. Это позволяет водителю в условиях плохой видимости понять, что на дороге пешеход. Как рассказали Мишустину ребята, этот проект они сделали по заказу местных властей.

В новгородском кванториуме ребята показали Мишустину свои проектыФото: Елена КРИВЯКИНА

Десятилетний Святослав Карелин презентовал премьеру свой проект «Система распознавания лиц». По введенным в базу фотографиям система идентифицирует - знакомый перед ней человек или нет. Такая программа может быть полезна на мобильных устройствах, а также на проходных в организациях.

Как рассказал Святослав, вначале он «тренировался на кошках», внося их фотографии в базу. Потом перешел на фото людей.

- У меня есть вы, - сказал мальчик Мишустину, - есть Никитин (губернатор Новгородской области, - Ред.).

- Ты лучше ребят из кванториума занеси. Меньше начальников, больше своих друзей, - улыбнулся Мишустин и заметил, - это просто потрясающе, что ты в таком возрасте программируешь, думаю, у тебя будет много проектов.

- Ну, естественно, - не растерялся мальчик.

Мишустин также побывал в новгородском Кремле и вместе с 97-летним ветераном Великой Отечественной войны, танкистом Александром Поповым возложил цветы к Вечному огню. Премьер постоял, склонив голову в память о павших, и перекрестился.

Михаил Мишустин также побывал в новгородском Кремле и вместе с 97-летним ветераном Великой Отечественной войны, танкистом Александром Поповым возложил цветы к Вечному огнюФото: Елена КРИВЯКИНА

Александр Попов рассказал премьеру о боях за освобождение Севастополя, в которых он принимал участие, а также историю о пленении им немецкого летчика. Премьер расспросил ветерана о его семье и сослуживцах и пожелал на прощанье крепкого здоровья.

Мишустину показали 3D панораму в Великом Новгороде.Елена КРИВЯКИНА

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