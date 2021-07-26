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Мишустин посетит с рабочим визитом Дальний Восток и Сибирь
26 июля 2021, 03:30 • 84 • Политика
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с 26 по 29 июля совершит рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, где проведет совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также посетит предприятия и социальные объекты. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщает пресс-служба правительства России.
Отмечается, что 26 июля Мишустин посетит поликлинику Курильской центральной районной больницы и рыбоперерабатывающий комплекс на южнокурильском острове Итуруп.
В графике премьера также запланирована встреча с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
«В Южно-Сахалинске председатель правительства в рамках поручения президента проведет совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока. Он также ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса и осмотрит строящееся жилье в рамках программы переселения граждан из аварийного фонда», — приводят «РИА Новости» сообщение пресс-службы.
В Комсомольске-на-Амуре премьер-министр посетит судостроительный и авиационный заводы, а также встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.
В Иркутске Мишустин осмотрит учреждения здравоохранения и цеха авиационного завода. Кроме того, глава правительства встретится с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.
Ранее в этот день сообщалось, что движение пассажирских поездов по Транссибирской магистрали вновь открыто после паводков в Забайкалье.
23 июля в результате сильных дождей обрушился железнодорожный мост в Сретенском районе Забайкальского края. В связи с ЧП продажа билетов на поезда, следующие на Дальний Восток по Транссибу, 23 июля была остановлена на три дня. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку.
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