Мишустин посетит с рабочим визитом Дальний Восток и Сибирь

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с 26 по 29 июля совершит рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, где проведет совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также посетит предприятия и социальные объекты. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщает пресс-служба правительства России.

Отмечается, что 26 июля Мишустин посетит поликлинику Курильской центральной районной больницы и рыбоперерабатывающий комплекс на южнокурильском острове Итуруп.

В графике премьера также запланирована встреча с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

«В Южно-Сахалинске председатель правительства в рамках поручения президента проведет совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока. Он также ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса и осмотрит строящееся жилье в рамках программы переселения граждан из аварийного фонда», — приводят «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

В Комсомольске-на-Амуре премьер-министр посетит судостроительный и авиационный заводы, а также встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

В Иркутске Мишустин осмотрит учреждения здравоохранения и цеха авиационного завода. Кроме того, глава правительства встретится с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Ранее в этот день сообщалось, что движение пассажирских поездов по Транссибирской магистрали вновь открыто после паводков в Забайкалье.

23 июля в результате сильных дождей обрушился железнодорожный мост в Сретенском районе Забайкальского края. В связи с ЧП продажа билетов на поезда, следующие на Дальний Восток по Транссибу, 23 июля была остановлена на три дня. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку.