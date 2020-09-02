Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "при...
Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет...
Главная / Политика

Мишустин посетит Минск 3 сентября

02 сентября 2020, 14:30  •  88 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин cовершит 3 сентября визит в Минск. Об этом в среду, 2 сентября, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
«Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства России Михаила Мишустина», — сказал он.
Встреча Лаврова и Макея проходит в Москве.
Ранее, 31 августа, официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщала о встрече двух глав МИД. Министры обсудят актуальные вопросы внешнеполитической повестки, а также развитие ситуации в Белоруссии.
30 стало известно, что президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в скором времени в Москве.
В пресс-службе Кремля заявили, что встреча состоится «в ближайшие недели», а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что точная дата мероприятия пока не определена.
В ходе телефонного разговора Путин поздравил Лукашенко с днем рождения. Президенты подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзничества двух стран и расширение сотрудничества по всем направлениям.
По данным белорусских СМИ, лидеры «обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы», а также затронули ситуацию в республике.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
02 сентября 2020, 02:35
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
02 сентября 2020, 04:25
Лукашенко готовит ответный удар: Политолог не исключил закрытия границ с Прибалтикой
02 сентября 2020, 06:15
Что там с Навальным? Генпрокуратура России потребовала правды от Германии
02 сентября 2020, 00:45
Тихановская запуталась в статусе Крыма: "Ничего странного, в методичке забыли прописать"
02 сентября 2020, 02:35
Версию французов о "злых русских" и Навальном осудил их собственный представитель в ООН
02 сентября 2020, 11:45
Интеграция России и Белоруссии пойдет по пути слияния - СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 сентября 2020, 02:35
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
02 сентября 2020, 02:35
"Геть окупантiв!": Даже огонь не захотел участвовать в дикой провокации &qu...
02 сентября 2020, 04:25
Момент, как русские разгоняли корабли США возле Аляски, сняли на видео
02 сентября 2020, 08:05
Дерзкая стрельба у границ России: Американцам пора готовиться к русской "ответке...
02 сентября 2020, 08:05
Киев в шоке от перспективы выполнения Минских соглашений
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
31 августа 2020, 06:35
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет"
01 сентября 2020, 03:40
"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит испытывать терпение русских
28 августа 2020, 06:10
"Подмоченная репутация "Шарите" - диагноз не подтвердился": О немецкой путанице рассказал Никулин
29 августа 2020, 12:25
Неожиданный поворот: Лукашенко избил "жёлтые жилеты"
29 августа 2020, 22:30
Он не боится Путина: Секретный план Зеленского
27 августа 2020, 19:10
Польша вызвала посла Белоруссии после того, как Лукашенко отказался отдавать Гродно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.