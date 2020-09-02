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Мишустин посетит Минск 3 сентября
02 сентября 2020, 14:30 • 88 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин cовершит 3 сентября визит в Минск. Об этом в среду, 2 сентября, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
«Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства России Михаила Мишустина», — сказал он.
Встреча Лаврова и Макея проходит в Москве.
Ранее, 31 августа, официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщала о встрече двух глав МИД. Министры обсудят актуальные вопросы внешнеполитической повестки, а также развитие ситуации в Белоруссии.
30 стало известно, что президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в скором времени в Москве.
В пресс-службе Кремля заявили, что встреча состоится «в ближайшие недели», а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что точная дата мероприятия пока не определена.
В ходе телефонного разговора Путин поздравил Лукашенко с днем рождения. Президенты подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзничества двух стран и расширение сотрудничества по всем направлениям.
По данным белорусских СМИ, лидеры «обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы», а также затронули ситуацию в республике.
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