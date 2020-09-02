Мишустин посетит Минск 3 сентября

Премьер-министр России Михаил Мишустин cовершит 3 сентября визит в Минск. Об этом в среду, 2 сентября, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

«Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства России Михаила Мишустина», — сказал он.

Встреча Лаврова и Макея проходит в Москве.

Ранее, 31 августа, официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщала о встрече двух глав МИД. Министры обсудят актуальные вопросы внешнеполитической повестки, а также развитие ситуации в Белоруссии.

30 стало известно, что президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в скором времени в Москве.

В пресс-службе Кремля заявили, что встреча состоится «в ближайшие недели», а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что точная дата мероприятия пока не определена.

В ходе телефонного разговора Путин поздравил Лукашенко с днем рождения. Президенты подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзничества двух стран и расширение сотрудничества по всем направлениям.

По данным белорусских СМИ, лидеры «обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы», а также затронули ситуацию в республике.