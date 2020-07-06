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Мишустин поручил Трутневу контролировать подготовку программы развития Дальнего Востока

06 июля 2020, 14:00  •  21 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 6 июля, поручил вице-премьеру Юрию Трутневу контролировать ход подготовки программы по развитию Дальнего Востока.
«Юрий Петрович, здесь я прошу вас лично контролировать ход разработки национальной программы и, соответственно, регулярно об этом докладывать», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что правительство планирует разработать и утвердить данную программу в течение трех месяцев.
Президент России Владимир Путин 26 июня поручил правительству представить предложения по национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу — до 2035 года.
Кроме того, в июне сообщалось, что правительство России поддержало выделение дополнительных средств на развитие дорожной инфраструктуры регионов Дальнего Востока.
В том же месяце стало известно, что туристические операторы Дальнего Востока получат субсидию федерального центра.

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